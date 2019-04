La Madonna che scappa in Piazza a Sulmona

Sulmona, 20 aprile– La domenica di Pasqua in Piazza Garibaldi a Sulmona, un tempo Piazza Maggiore, si rinnova da secoli un rito religioso che ha serbato nei secoli tutta la religiosità ed identità della millenaria città di Sulmona. La processione della Madonna che scappa in Piazza, organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio bianco e la mozzetta verde, è seguita in tutto il mondo con particolare devozione ed emozione. La madre che corre incontro al figlio risorto è gioia non solamente cristiana, ma credo anche il trionfo della vita nei confronti della morte e del dolore, messaggio di profondo valore. La sede della Confraternita Lauretana è la chiesa di Santa Maria della Tomba con la sua storia ed i suoi cimeli secolari di encomiabile valore storico – artistico. La chiesa diventa sede del sodalizio Lauretano nell’anno 1598. Il rosone ed il portale domina Piazza del Plebiscito; l’edificio di culto risalirebbe XII secolo.

All’interno la chiesa possiede tre navate oltre ad avere affreschi pregiati, statue, dipinti. La processione giunta in piazza vede i due santi Pietro e Giovanni, recarsi al portale della chiesa di San Filippo Neri, per annunciare alla Madonna che il figlio è risorto. La tradizione vuole che nei primi due tentativi la Madonna non creda all’annuncio, ma al terzo si convince e la porta della chiesa secolare si apre. Un applauso della folla ed una ovazione accolgono l’uscita della statua, portata a spalla dai confratelli sacrestani d’onore, la cui sorte del sorteggio, la fortuna, li ha designati ad essere protagonisti della corsa. La statua procede a ritmo cadenzato con la guida la quale scandisce gli ordini; all’altezza del fontanile la corsa ha inizio per la gioia, l’emozione, la commozione, il tripudio generali, con la Madonna che corre verso il figlio risorto che le appare da lontano, fra due ali di folla esultante ed emozionata. Tradizioni secolari della città di Sulmona che sono famose in tutto il mondo e che vedono tornare in città molti concittadini. Processione quella della domenica di Pasqua dal messaggio cristiano profondo e di gran significato sociale oltre che religioso. La cerimonia religiosa della domenica di Pasqua è preceduta da quella del sabato santo, la quale ha inizio alle ore ventuno, quando i confratelli Lauretani trasportano la statua della Madonna vestita a lutto di colore nero dalla chiesa di Santa Maria della Tomba alla chiesa di San Filippo Neri, dalla quale la mattina di Pasqua inizierà il suo emozionante percorso che culmina nella corsa verso il figlio risorto.

Fra i cimeli che vengono portati in processione dai confratelli Lauretani spiccano oltre alle statua della Madonna, del Cristo risorto e dei due santi, lo stendardo di colore verde il quale ha l’emblema della confraternita di Santa Maria di Loreto e la crocetta. Sulmona celebra ogni anno da secoli i suoi riti la quale la collocano al centro di importanti relazioni nazionali ed internazionali. Le due confraternita Sulmonesi sono state descritte da Francesco Sardi De Letto nella sua opera dal titolo “La città di Sulmona”, con l’autore che si sofferma in ogni minimo particolare dei due sodalizi cittadini. Fra poche ore la città millenaria di Sulmona, vivrà altra cerimonia religiosa della Madonna che scappa in Piazza, con i Lauretani che da secoli continuano un itinerario secolare il quale rappresenta la preziosa identità della città di Sulmona e della religione cattolica. La Pasqua della resurrezione è sempre particolare emozione: mistero della resurrezione promessa di nuova vita, d’umana redenzione.

Andrea Pantaleo