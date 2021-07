La lezione di Remo Gaspari ieri e oggi.

Anche Sulmona ha ricordato la figura dell’uomo, del Parlamentare e sopratutto del rappresentante delle Istituzioni. Ministro per sedici volte ha sempre servito il suo Abruzzo e la sua gente A cento anni dalla sua nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa anche la nostra città ed il territorio hanno voluto riflettere su questa stagione della politica che in tanti, troppi, ripiangono

Sulmona,13 luglio– Cerimonia ricca di emozioni, ricordi, cultura, storia politica, quella che si è vissuta questo pomeriggio a Sulmona, nel cortile del palazzo della Santissima Annunziata, per l’evento di commemorazione dell’onorevole Remo Gaspari nel centenario della sua nascita avvenuta il 10 luglio 1921 a Gissi, paese in provincia di Chieti.Presenti il figlio di Remo Gaspari Achille Lucio Gaspari, Franco La Civita già Sindaco di Sulmona, consigliere Regionale ed assessore , il prof. Giorgio Bolino, l’avvocato Lando Sciuba già sindaco di Sulmona, Carlo Gizzi giornalista già capo ufficio stampa della Giunta Regionale dell’Abruzzo che ha ha coordinato gli interventi e la manifestazione.

Fra gli ospiti i sindaci del territorio peligno quali Annamaria Casini di Sulmona, Antonella Di Nino di Pratola Peligna, Giuseppe Lo Stracco di Bugnara, gli ex Consiglieri regionali Tonino Prospero , Antonio Menna, Ezio Stati ma anche Tino Di Sipio già presidente della provincia di Pescara, , molti cittadini desiderosi di non voler mancare all’appuntamento con la storia politica d’Abruzzo e d’Italia.

L’evento è stato organizzato dal centro studi Bolino il cui presidente è Giovanni Ruscitti. Il professor Giorgio Bolino nel suo intervento ha ricordato sia la figura del padre Giuseppe Bolino, il quale è stato Consigliere regionale, Assessore in più’ occasioni e sopratutto primo Presidente del Consiglio regionale di Sulmona ed ha collaborato sempre con Remo Gaspari per il progresso della regione . Giuseppe Bolino in data 10 maggio 1978 tiene un discorso alla memoria dell’onorevole Aldo Moro rapito il m16 marzo 1978 a Roma da un commando di prima linea delle brigate Rosse, ed ritovato cadavere il 9 maggio 1978. Protagonista della lotta partigiana, avendo costituito un piccolo nucleo di volontari, Bolino avrà ottimi rapporti con il ministro Remo Gaspari secondo politico italiano per incarichi nella storia della Repubblica Italiana dopo Giulio Andreotti.

L’avvocato Lando Scuiba nel suo intervento ha tenuto a precisare che lui, benché democristiano, non era Gaspariano, ma ha sempre apprezzato e stimato le qualità dell’onorevole Gaspari; Lando Sciuba inoltre ha tenuto a ribadire che, la Democrazia Cristiana, aveva un universo infinito di uomini validi, intelligenze autorevoli, programmi politici di encomiabile valore politico istituzionale. Sciuba nel suo discorso ha analizzato in maniera minuziosa la figura di Remo Gaspari, il quale era pronto ad aiutare tutti, chiunque avesse bisogno. La domenica nella sua casa di Gissi accoglieva ogni cittadino al fine di ascoltare i loro problemi, prestare aiuto, far sentire la sua presenza alle persone. Un abruzzese forte e gentile che ha trascorso tutta la sua vita al servizio dell’Abruzzo, della nazione intera.

Lando Sciuba ha ricordato che, la presenza di Remo Gaspari nel territorio regionale, era presente ovunque. Fra le cariche che Remo Gaspari ha avuto vi è anche quella di Ministro della Difesa una delle cariche istituzionali fra le più illustri. Con il trascorrere del tempo Remo Gaspari avrà l’appellativo di Zio Remo, quale dimostrazione d’affetto dei cittadini; lui è lo zio di tutti, una persona di famiglia.

Franco La Civita nel suo intervento ha precisato che l’Abruzzo, grazie a Remo Gaspari, è uscito dalle tenebre dell’arretratezza, della povertà, diventando una regione alla pari con quelle del nord. La Civita conosce Remo Gaspari nel lontano 1968 e, insieme ad altri democristiani, decide di fondare il gruppo amici di Gaspari nella città di Sulmona. Questa scelta non viene accolta positivamente perché la regione Abruzzo ha delle precise divisioni politiche, territoriali. Nella città di Sulmona si inizia a pensare in grande, con progetti di gran valore per oltre duecento miliardi di vecchie lire, i quali riguardano anche il ripristino dei castelli di Pacentro, Bugnara ed altre costruzioni secolari. Sulmona e il territorio peligno avranno benessere, prosperità, lavoro, interrompendo i tristi e dolorosi viaggi della speranza, la desolante emigrazione in cerca di lavoro e fortuna altrove. Franco La Civita ha ricordato un’affermazione di Remo Gaspari di fondamentale importanza: “in politica non ci devono essere traguardi irraggiungibili”. inoltre ha ricordato la vicenda del 1992 che vedrà indagata la giunta regionale Abruzzese, vicenda giudiziaria la quale si concluderà con l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa inchiesta giudiziaria porterà l’Abruzzo ha perdere centinaia di miliardi, ad uscire dall’obiettivo uno, facendo tornare la regione in una preoccupante e devastante recessione economico sociale. Nel ricordare questi tristi avvenimenti Franco La Civita ha avuto un momento di forte commozione, cui è seguito un lungo applauso.

Achille Lucio Gaspari figlio del ministro ha ricordato le preoccupazioni del padre nel vedere l’Abruzzo in recessione e, politicamente, ha ricordato che Remo Gaspari vedeva in maniera positiva i partiti di centro, con la speranza che si affermasse un nuovo centro cattolico democratico. Personalmente Desidero ricordare l’affermazione pronunciata dall’onorevole Remo Gaspari nel suo discorso tenuto alle Assise Regionali Abruzzesi: “io sono legato da un filo profondo di solidarietà, di amicizia, di affetto; voi siete la mia regione siete quello che io ho amato per tutta la vita. Coltivatela questa regione, amatela con i miei stessi sentimenti perché in fondo quando voi sarete alla fine della vostra vita, come oggi ci sono io, ricorderete soprattutto e soltanto quella che avete fatto per la vostra terra e l’amore che vi lega a color che ci seguiranno”.

Ricordare Remo Gaspari significa mantenere in vita la storia politica d’Abruzzo e d’Italia e della Democrazia che, dal 1946 al 1964, ricostruirà l’Italia portandola ad essere presente anche nella politica internazionale.

Andrea Pantaleo