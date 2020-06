La lezione di Cavur

Sono passati appena 159 anni dalla morte di Camillo Benso di Cavur protagonista indiscusso nella storia dell’Unità d’Italia.Eppure il suo messaggio e la sua lezione sono ancora oggi di straordinaria attualità sopratutto perché riescono a stimolare puntuali riflessioni sull’uomo, lo statista, sulla sua fede che avvertiva intimamente da ” buon cristiano” ma anche per le sue passioni, i suoi amori, il suo stile di governare in una stagione straordinariamente complessa com’erano proprio quegli anni anche nei rapporti con la Chiesa . Mario Setta, da studioso attento e apprezzato, con la passione, la cultura e sopratutto la tenacia che lo distingue, ha ricostruito un quadro puntuale di estremo interesse che pone sicuramente un interrogativo di fondo: cos’è cambiato dopo tanti anni nei rapporti tra la Chiesa ed il potere ( politico e amministrativo) dei nostri giorni? E poi si chiede: ma nel nostro piccolo, nella nostra città, nel nostro territorio cosa c’è di diverso nei rapporti fra la Chiesa ed il Palazzo delle Istituzioni? Chissà se molti dei misteri e dei limiti della politica dei nostri tempi possono trovare origine anche da questi legami sottili e magari invisibili

Sulmona,6 giugno– Il 6 giugno 1861, 159 anni fa, all’età di 51 anni, moriva Cavour. Il più grande statista dell’Unità d’Italia. In questo momento di particolare attenzione alla politica in Italia, il ricordo di personalità come Camillo Benso di Cavour e di quanti hanno lasciato un’orma indelebile nella storia e nella cultura della nazione, può diventare memoria e stimolo per una leale partecipazione individuale e sociale.

La stessa morte di Cavour è una lezione di vita. Basta pensare che poco prima di morire aveva ricevuto dal parroco, padre Giacomo da Poirino, un francescano suo vecchio amico, il sacramento dell’estrema unzione che il sacerdote non avrebbe dovuto amministrargli perché Cavour era stato scomunicato dal Papa. Chiamandolo per confessarsi, gli aveva detto: “Voglio che si sappia, voglio che il buon popolo di Torino sappia ch’io muoio da buon cristiano”.Ma non sconfessò né fece ritrattazioni sulla netta separazione tra Chiesa e Stato.

Cavour, moralmente parlando, non era certamente un “santo”, anche per le sue passioni sentimentali che lo avevano legato da giovane ad Anna Giustiniani, patriota genovese, maritata, morta suicida per non poter continuare la relazione con Cavour. In seguito, nella maturità, stabilisce una relazione con Bianca Berta Sovierzy, ballerina magiara, maritata Ronzani, con la quale Cavour ha un fitto carteggio, tanto che nel 1894 ne fu posta in vendita una serie di 24 lettere, acquistate dal suo segretario, Costantino Nigna e bruciate.

Era evidente che le lettere avrebbero offuscato la fama di Cavour, grande statista.

Tuttavia, anche oggi, si possono leggere le lettere di Cavour a Bianca Ronzani, pubblicate dalle edizioni Archinto, con prefazione di Lucio Villari, dal titolo “Amami e credimi”. D’altronde, dando una scorsa alla biografia degli statisti e politici italiani, il panorama non si allontana molto da quello di Cavour. Basta citare alcuni nomi, tra passato e presente, e si resta perplessi tra lo sconvolto e l’indifferente.

I guai per l’assoluzione data a Cavour, considerato da Pio IX acerrimo nemico, fu per il povero prete una grandissima disgrazia. Chiamato subito dal papa e dal segretario di Stato per riferire sugli ultimi istanti di Cavour e per sapere se avesse ritrattato, gli fu imposto di scriverne una dettagliata relazione. Dopo averla letta, Pio IX prese i fogli e glieli riconsegnò dicendo che erano buoni solo “per avviluppare i salami” (Lorenzo Greco, “Il confessore di Cavour”).

Convocato dal Sant’Uffizio, il tribunale dell’Inquisizione, padre Giacomo fu punito con la “sospensione a divinis”. Era la vendetta, per interposta persona, nei confronti del grande statista, artefice dell’Unità d’Italia, che pochi mesi prima, il 27 marzo 1861, dieci giorni dopo la proclamazione dell’Unità, nel discorso programmatico aveva detto:

“Noi riteniamo che l’indipendenza del Pontefice, la sua dignità e l’indipendenza della Chiesa possano tutelarsi mercé la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società civile colla religiosa. Quando questa libertà della Chiesa sia stabilita, l’indipendenza del papato sarà su terreno ben più solido che non lo sia al presente. Né solo la sua indipendenza verrà meglio assicurata ma la sua autorità diverrà più efficace, poiché non sarà più vincolata dai molteplici Concordati, da tutti quei patti che erano e sono una necessità finché il Pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà spirituale, l’autorità temporale.”

Cavour aveva previsto che la Libertà sarebbe stata la migliore arma di difesa della Chiesa. Non fu ascoltato. Come non fu ascoltato quando parlò di Libertà per risolvere i problemi del Sud Italia: “Io governerò i meridionali con la libertà e mostrerò ciò che possono fare di quel bel paese dieci anni di libertà. In venti anni saranno le province più ricche d’Italia. No, niente stato d’assedio: ve lo raccomando”, riferisce Giordano Bruno Guerri, nel libro, “Il sangue del Sud”.

Dopo 159 anni le parole di Cavour restano sulla carta. Da allora, sulla scena politica italiana, statisti capaci di realizzarle, non se ne sono visti!

“Non è facile amare Cavour, – ha scritto Aldo Cazzullo,- aristocratico, cosmopolita… una delle intelligenze più vive del tempo; morto più povero di quando era entrato in politica, primo ministro senza stipendio e con un appartamento di rappresentanza che non usava, preferendo invitare gli ospiti per pranzo a proprie spese… la sua figura è troppo complessa, paradossalmente troppo moderna per essere sentita vicina dall’Italia di oggi” (Aldo Cazzullo, Viva l’Italia, Mondadori 2010, prefazione di Francesco De Gregori).

Nel ricordo della morte e della politica di Cavour, osservando oggi la storia, guardandosi intorno, nella città di Sulmona e dintorni, in merito al rapporto Chiesa e Stato, ci si accorge che la politica amministrativa della città sembra il risultato di un tacito concordato. Sindaca e vescovo che si ritrovano insieme in varie occasioni (a Badia per ricordare la morte di Celestino V, in cattedrale per commemorare la santità del patrono San Panfilo, al Parco D’Aolio per inaugurare la conclusione dei lavori di sistemazione), occasioni con celebrazioni di sante Messe, in pubblico, per motivi prettamente pubblicitari, dall’una e dall’altra parte. La Messa non è né può essere un palcoscenico, ma “mensa fraterna”, nonostante l’emergenza del coronavirus. Vescovo e sindaca possono e debbono collaborare, nel rispetto reciproco, ma con ruoli specifici. La storia della diocesi di Sulmona-Valva ha nel periodo di guerra, durante l’occupazione tedesca, un esempio di collaborazione attiva e proficua, con il vescovo Marcante, in prima persona, dedito alla difesa morale e civile della città. Proprio durante quel periodo, la gente a Sulmona divideva fraternamente “il pane che non c’era”, come ricordato da numerosi testimoni e, in particolare, dal futuro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. La lezione di Cavour, col suo esempio di dedizione all’Italia che nasceva, è una pagina storica, significativa e incancellabile, per l’oggi e il domani.

Mario Setta