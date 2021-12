La lezione di Angelo Caruso in Provincia

Sulmona, 19 dicembre– “La conferma di Angelo Caruso a presidente della Provincia dell’Aquila conferma la solidità della coalizione di centrodestra e l’inaffidabilità di un’alleanza tra il centrosinistra e le realtà cosiddette civiche”.Lo afferma l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, di Fratelli d’Italia.

“È vero che si tratta di elezioni di secondo livello, ma per questo di significato se vogliamo ancor più importante dal punto di vista instrinsecamente politico”, rileva Liris, “considerando che dimostra come la coalizione dei partiti di centrodestra sia più credibile e affidabile di altre compagini, rivelandosi interlocutore privilegiato per decine di amministratori locali”.”Al presidente Caruso rivolgo i migliori auguri di buona prosecuzione del lavoro intrapreso” aggiunge l’assessore, “a beneficio dell’intera provincia”.”Difesa delle aree interne, conservazione e tutela delle identità, delle diversità e delle autenticità dell’entroterra abruzzese, questo auspico che persegua la nuova, confermata amministrazione provinciale a trazione Fratelli d’Italia”, conclude Liris, “facendosi portabandiera delle esigenze dei piccoli comuni e delle aree fragili e marginali”.

La vittoria di Caruso alla guida dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila assume ora, nonostante i facili entusiasmi degli avversari alla vigilia del voto, un significato politico particolare in una provincia dove al di là delle facili polemiche di cui alcuni uomini e donne si alimentano con tanta facilità, al di là dei vari pasticci di coalizioni improprie e occasionali,al di là del ruolo che questi enti hanno avuto e potranno ancora avere.I toni trionfalistici di Liris, che confonde spesso il suo ruolo istituzionale con quello politico, hanno però questa volta un significato da non sottovalutare perché questo risultato di Caruso arriva a pochi mesi dalle elezioni dell’Aquila che sarà comunque un test nazionale e per tanti partiti un banco di prova importante e arriva all’indomani dello strappo che comunque si è verificato a Sulmona nella coalizione di maggioranza a Palazzo San Francesco. Non è in discussione sicuramente la lealtà di Proietti a sostenere il sindaco Di Piero però in politica contano i fatti e non le chiacchiere anche perchè diventa imbarazzante immaginare una posizione politica al Comune e una in provincia in senso opposto. Ma Sulmona da tempo ci ha abituato a tutto e magari a sognare anche soluzioni stravanganti come l’unione forzosa fra destra e sinistra. Tanto i problemi possono aspettare.