La legge su economia e occupazione: commenti e reazioni

Marianna Scoccia (Udc): una legge straordinaria per dare una risposta rapida

Sulmona, 2 aprile -Ieri durante il Consiglio Regionale, è stato osservato un doveroso minuto di silenzio in memoria ed in onore delle migliaia di vittime di questa Pandemia Globale. A ripresa dei lavori è stata approvata una legge straordinaria per dare una risposta rapida e strutturata alla crisi sanitaria ed economica che purtroppo sta colpendo duramente le famiglie, i piccoli commercianti e la stragrande parte del nostro tessuto produttivo, delle nostre imprese e dei nostri professionisti; Nella norma abbiamo inserito misure straordinarie ed urgenti quali, tra le altre, la sospensione della riscossione diretta di tutte le imposte, tasse e tributi speciali di competenza della Regione, fino alla cessazione dello stato di emergenza; la riprogrammazione dei fondi statali non vincolati e non impegnati; l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, attraverso la loro riprogrammazione, per sostenere il tessuto economico regionale messo in difficoltà da questa crisi;

QUESTE LE PRINCIPALI RISORSE:

5 milioni famiglie in difficoltà ( esclusi percettori reddito cittadinanza)

12 milioni Fondo perduto micro, piccole medie imprese e famiglia

6,3 milioni per sostenere micro, piccole e medie imprese per investimenti

20 milioni per sospensioni tasse Arap/consorzi di bonifica/ affitti Ater

5,5 milioni per finanziamento progetti di sviluppo grandi aziende

10 milioni anticipo protezione civile per emergenza Covid

20 milioni con fondo di rotazione In convenzione CIPE per anticipo pagamenti PA ( Regione + stazioni appaltanti comuni, provincie…) dei SAL

LA REGIONE e gli enti regionali in qualità di stazioni appaltanti provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori secondo gli importi maturati fino alla data di sospensione dei cantieri stessi. Inoltre provvederà all’adeguamento del prontuario regionale “Prezzi informativi delle opere Edili” inserendo i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la sicurezza sul lavoro per il rischio biologici derivante da COVID-19. Ritengo che queste misure rappresentino un importante primo passo al fine di tamponare efficacemente questa emergenza, alle quali dovrà seguire un controllo sulla riprogrammazione delle risorse stesse, in modo che vengano destinate fattivamente a quelle imprese ed a quelle famiglie che stanno subendo l’onda d’urto di questa immane emergenza sanitaria. Il Consiglio Regionale odierno è stato inoltre la platea a cui ho rivolto un accorato appello affinché si lavori uniti ed affinché le problematiche specifiche territoriali siano oggetto di immediati provvedimenti”.

Lega Abruzzo: manovra da 60 milioni

Sulmona, 2 aprile “Il gruppo consiliare della Lega ha dimostrato, con gli emendamenti presentati e approvati, equilibrio, qualità e attaccamento ai territori” scrivono in una nota i consiglieri regionali della Lega. “Siamo la maggioranza in Regione e abbiamo il dovere di dare un aiuto a tutti in questo momento di ‘fermo lavorativo’. Uno dei nostri obiettivi è colmare, soprattutto, lì dove il governo centrale non ha ottemperato a sufficienza, vale a dire nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi. Con la misura votata oggi dal Consiglio su proposta della Lega, per un totale di 6 milioni di euro, cogliamo vari obiettivi: sostenere la ‘ripartenza’ di microimprese e lavoratori autonomi; stimolare gli investimenti per migliorare le attività di impresa ed adeguarle alle nuove esigenze del mercato. Ovviamente il contributo previsto può e deve essere considerato un intervento di somma urgenza finalizzato a rimettere in circolo un minimo di liquidità. Interverremo con delle anticipazioni a favore degli enti locali circa i fondi regionali di loro spettanza e sosterremo le attività che gli stessi enti hanno messo in campo per lo smart working, modello di lavoro agile che ci ha consentito, in questo periodo di emergenza, di rimanere in contatto e di lavorare all’unisono.

Questi risultati sono il frutto del lavoro sinergico svolto con il coordinamento enti locali Lega Abruzzo” proseguono i consiglieri leghisti. “Abbiamo adottato una misura di grande rilevanza sociale sospendendo, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ( ATER); abbiamo introdotto la ‘pace legale’ per le aziende, vale a dire il componimento bonario del contenzioso in materia civile e amministrativa. Le aziende interessate formulano proposte transattive entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; ci impegniamo a presentare entro 15 giorni proposte di misure di sostegno per imprese e famiglie dei comuni delle “zone rosse” individuate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale;è prevista l’stituzione di un fondo rotativo di 10 mln di euro a favore dei Consorzi di bonifica per il pagamento di fatture e per sopperire alle loro esigenze finanziarie per interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi e a tutela dell’incolumità pubblica; per quanto riguarda gli organismi di formazione è prevista la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini stabiliti negli avvisi pubblici inerenti i corsi formativi e l’autorizzazione all’erogazione di tutti i corsi formativi già autorizzati o interrotti per l’emergenza nazionale in modalità Formazione a Distanza (FAD) e tramite piattaforme “webinar” in modalità digitale e/o aule virtuali; come già ampliamente annunciato la sospensione del bollo auto e dei tributi regionali, infine è stata inserita una norma che combatte la mafia dei pascoli e favorisce gli allevatori locali e abruzzesi per l’assegnazione dei terreni di uso civico”

Marcozzi (M5S): ” questa legge è l’inizio di un percorso”

Sulmona, 2 aprile– “Anche oggi abbiamo pensato esclusivamente alla ricerca di soluzioni ai problemi che l’emergenza Coronavirus ci sta costringendo ad affrontare, lasciando da parte la polemica politica. Soprattutto, è per me molto importante che la Giunta capisca che questo testo di legge, recante interventi sul tessuto economico abruzzese, è solamente l’inizio di un percorso, e non certo la conclusione. All’orizzonte abbiamo la sfida della riprogrammazione dei fondi europei, strumento fondamentale per rilanciare la ripartenza economica abruzzese, e sarà essenziale affrontare in maniera collegiale la sfida che ci aspetta”. Lo afferma il Capogruppo M5S Sara Marcozzi al termine della seduta del Consiglio regionale tenutasi all’Aquila.

“Avremmo potuto attaccare con forza la Giunta regionale, seguendo la linea aggressiva, ai limiti dello sciacallaggio, che tengono il capo politico della Lega Matteo Salvini e quello di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni contro il Governo Conte. Non lo abbiamo fatto, perché per noi la responsabilità istituzionale viene prima dei like e delle condivisioni su Facebook. Non posso però evitare di sottolineare l’atteggiamento di una parte della Giunta di centro destra che, mentre pretende da noi collaborazione continua, non perde occasione per accusare il Governo centrale, alimentando una polemica sterile e inutile, dimenticando che le competenze in materia di sanità sono della Regione. Anche durante la seduta del Consiglio regionale, non si è persa occasione per lanciare accuse che non danno alcun apporto costruttivo al dibattito attualmente in atto nel Paese e in Regione. Invito il Presidente Marsilio e gli esponenti della maggioranza alla responsabilità, in ogni sede. Remando tutti nella stessa direzione usciremo da questo momento di emergenza sanitaria ed economica”. “Nel merito della legge, il MoVimento 5 Stelle ha scelto di astenersi, scelta dovuta al fatto che, a nostro avviso, il testo presenta fragilità di forma evidenti, che potrebbero esporla a impugnazioni avanti alla Corte Costituzionale. Ciò non ci ha comunque impedito, nei limiti della dialettica della seduta del Consiglio regionale, di espletare il nostro compito di opposizione responsabile, proponendo emendamenti, approvati dalla maggioranza perché utili per i cittadini abruzzesi, per ottenere la miglior legge possibile” conclude Marcozzi. (h.8,30

Testa (FI): Progetto concreto, tempestivo e coraggioso

Sulmona, 2 aprile -“Tredici articoli, condensati in un progetto di legge, con l’obiettivo di dare risposte immediate e non procrastinabili alle esigenze degli abruzzesi colpiti dalla drammatica contingenza della pandemia. Un documento concreto, tempestivo e coraggioso che rappresenta il primo atto importante che questo Consiglio regionale ha compiuto per l’Abruzzo afflitto da una emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti”. Cosi’, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, durante la conferenza stampa odierna di presentazione della legge 106/ 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione”.

“Più di 70 milioni di euro – dichiara – come iniziali risposte al nostro territorio, dal mondo impresa alle famiglie, ai titolari di P.iva , ai Comuni che sono in prima linea nell’intercettare condizioni di marginalità, e a tutte quelle categorie di persone che maggiormente accuseranno il colpo di una inevitabile crisi economico-finanziaria. Particolare attenzione alle famiglieche, con la sospensione dei pagamenti, riusciranno in questi mesi a fare un po’ di economia,unitamente all’altra misura di sostegno che prevede un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità fino ad un massimo di mille euro. Così come si è cercato di garantire liquidità alle aziende attraverso diverse azioni tra cui quella di agevolare l’accesso al credito a fondo perduto. Una misura che sicuramente non risolverà ogni male, ma che almeno in prima battuta intende arginare i danni di un crollo dell’economia di portata eccezionale. La seconda partita – argomenta Testa – si giocherà con i bandi, quando cioè, settore per settore, si darà attuazione a quanto previsto dalla legge. Un testo che ha richiesto un attento lavoro e per il quale oggi ringrazio tutti, nessuno escluso , per il prezioso apporto fornito in termini di massima collaborazione e con l’unico comune obiettivo di offrire un supporto rapido agli abruzzesi. E’ in atto un cambiamento epocale – conclude – che modificherà di certo il nostro approccio alla vita e alle nostre abitudini, ma da qui occorre ripartire e l’Abruzzo deve sapere che le Istituzioni ci sono a svolgere il proprio dovere”. (h. 13,00)