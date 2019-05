La grande opportunità del turismo religioso, Sulmona non è pronta

Sulmona, 4 maggio– Apprendo con piacere dalla stampa che la Ceam ( Conferenza Episcopale abruzzese e molisana) e la Regione Abruzzo hanno firmato un protocollo d’intesa alla presenza del Vescovo della Diocesi di Sulmona – Valva Monsignor Michele Fusco e dell’assessore regionale al turismo Mauro Febbo .

Il protocollo d’intesa è volto a favorire il turismo religioso sostenibile che sia competitivo e di qualità, un turismo esperienziale e di accoglienza dei tanti pellegrini che visitano ogni anno i luoghi di culto.

L’obiettivo più importante, come afferma giustamente sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, è che l’Abruzzo con i suoi luoghi dell’anima, possa favorire un futuro ai tanti giovani in cerca di un’ opportunità di lavoro o ridare speranza a chi lo ha perso in questi anni di crisi.

” Tra le principali mete religiose- spiega Roberta Salvati Consigliere comunale di Sulmona- compare anche l’Eremo di San Celestino V sul monte Morrone che non più tardi del mese di marzo, in occasione delle giornate FAI primavera, è stato scelto come metà da visitare. La bellezza del luogo e la spiritualità che emana sono indiscutibili, rendendoci orgogliosi di essere cittadini di Sulmona e di questo territorio. Purtroppo è impensabile che lo chalet di Sant’Onofrio, posto alla base dell’ Eremo di San Celestino, resti ancora chiuso e abbandonato. Sono anni che mi impegno, insieme all’Associazione Celestiniana, affinché questo luogo possa essere di fatto fruibile ai visitatore e che comprende anche il Sito archeologico del Santuario di Ercole Curino.

Per anni la situazione è rimasta in sospeso fino al luglio del 2018, quando si definì, in seguito a mie insistenti richieste, l’iter burocratico da seguire in riferimento al cambio di destinazione d’uso dell’area dello chalet di Sant’Onofrio. Il tutto si concretizza nello stesso anno, con l’approvazione del Consiglio Comunale di Sulmona della delibera di Giunta, che demando’ agli uffici Comunali la pubblicazione dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso, da inoltrare a sua volta agli enti e alle associazioni rappresentative del settore. Purtroppo ad oggi manca ancora questo ultimo passaggio.

Quindi – conclude Salvati- prego il Sindaco e la Giunta di mettere fine a questa triste vicenda e finalmente iniziare a pensare ad uno sviluppo turistico – religioso, con adeguati servizi, degno dell’area Celestiniana e delle zone adiacenti quali: Bagnaturo, Badia e Fonte D’Amore, affinché anch’essi possano beneficiare di un potenziale sviluppo economico”.( h. 18,30)