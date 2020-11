La grande guerra

narrata da Karl Kraus, per L’Abruzzo, narrata da Alfredo Fiorani e a Sulmona al Campo di Fonte d’Amore

Sulmona, 3 novembre– Karl Kraus, uno dei più famosi intellettuali austriaci, è autore del libro-dramma sulla prima guerra mondiale dal titolo “Gli ultimi giorni dell’umanità”. Un libro sconvolgente e storicamente veritiero,un’opera unica sulla gente e sul tempo della grande guerra. L’opera di Kraus è un canto di elevazione per l’Umanità e un’accusa terribile contro tutti quegli uomini che uccidono e sotterrano l’umanità. Un libro, che all’inizio riporta la foto (autentica) dell’impiccagione di Cesare Battisti e alla fine quella d’un Cristo rimasto in piedi senza la croce, perché mitragliata. E nell’immane silenzio la voce di Dio: “ Io non l’ho voluto”!

Ma Kraus usava spesso riferirsi all’impero austro-ungarico con il termine “Kakània”, dal momento che veniva spesso usato l’acronimo k.u.k., cioè kaiserllich und könighch, in tedesco: imperiale e regio.

Né un film né una rappresentazione scenica potrebbero far rivivere i quattro anni della Grande Guerra. Eppure c’è una serie di immagini che si susseguono come lo svolgersi d’una pellicola senza che sia un film, ma che fa del lettore un protagonista, mentre sfoglia le 700 pagine come tanti fotogrammi.La storia della prima grande tragedia del secolo XX vissuta a Vienna, la capitale dell’Impero. Dall’assassinio di Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe, erede al trono, propugnatore di un trialismo slavo-tedesco-ungherese, ma avversato dallo stesso imperatore e dalla Corte, ucciso a Serajevo il 28 giugno 1914 insieme alla moglie, contessa Sophie von Chotek, che aveva sposato morganaticamente. Uccisione che dà il pretesto per scatenare la guerra.

Inizia proprio da Vienna, viale del Ring, con l’annuncio dell’assassinio dell’erede al trono nell’edizione straordinaria della “Neue Freie Presse” il libro più sconvolgente e più storicamente veritiero, “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Karl Kraus (Adelphi Milano 1996). Un’opera unica sulla gente e sul tempo della grande guerra. Gli uomini come pedine d’un gioco al massacro, al comando di capi folli, ridicoli, inetti.

Kraus presenta Francesco Giuseppe, definendolo «la cialtroneria ereditaria che aveva eletto il ‘giustappunto’ a fundamentum regnorum, era la grigia fatalità che si fa strada attraverso i secoli come un catarro cronico. Un demone della mediocrità aveva stabilito il nostro destino… Proprio quest’entità gioviale e benevola, cui nulla fu risparmiato e che proprio per ciò nulla volle risparmiare al mondo, giustappunto un giorno, crepino di rabbia, decretò la morte del mondo». Francesco Giuseppe morirà il 21 novembre 1916, a metà del tempo di guerra.

Altro personaggio, che Kraus delinea in una scena al Quartiere Generale Tedesco, è Guglielmo II di Hohenzollern, imperatore di Germania e re di Prussia, che morirà nel 1941, che afferma: «Vogliamo vivere in amicizia con i popoli vicini, ma prima deve venir riconosciuta la vittoria delle armi tedesche… Se il nemico non vuole la pace, è nostro compito donarla al mondo infrangendo con pugno di ferro e spada lampeggiante le porte di coloro che non vogliono la pace… L’evidente crollo del nemico è stato un giudizio di Dio. Noi dobbiamo la nostra vittoria non da ultimo ai tesori spirituali e morali che il grande saggio di Königsberg ha donato al nostro popolo. Dio continui ad aiutarci fino alla vittoria finale».

A queste parole di Guglielmo II un generale risponde: “Vostra Maestà non è più lo strumento di Dio, bensì è Dio lo strumento di Vostra Maestà”. E l’imperatore acconsente.L’opera di Kraus è un canto di elevazione per l’Umanità, e un’accusa terribile contro tutti quegli uomini che uccidono e sotterrano l’umanità. «C’è qualcosa che vive nell’istinto dell’umanità, anche di quella meno libera: è il desiderio di proteggere la libertà dello spirito contro la dittatura del denaro, la dignità dell’uomo contro l’autocrazia del guadagno… L’idea vincente è che Dio ha creato gli uomini non perché consumino o producano, ma perché siano uomini. Che i viveri non sono il vivere. Che lo stomaco non deve saltare in testa alla testa. Che la vita non deve essere fondata sull’esclusività degli interessi materiali. Che l’uomo è stato collocato nel tempo per aver tempo, e non per arrivare da qualche parte con le gambe prima che col cuore… Il cristianesimo non ha saputo opporre resistenza alla vendetta di Geova. La sua promessa è troppo debole per tenere a bada la voracità terrena, che già quaggiù cerca una compensazione per la ricompensa celeste. Giacché questa specie di umanità non mangia per vivere, ma vive per mangiare, e adesso è disposta a morire per questo. Bordello e macello e sullo sfondo la cappella, in cui un papa solitario si torce le mani».

Un libro, che all’inizio riporta la foto (autentica) dell’impiccagione di Cesare Battisti e alla fine quella d’un Cristo rimasto in piedi senza la croce, perché mitragliata. E nell’immane silenzio la voce di Dio: “ I o n o n l ‘ h o v o l u t o ”!

LA GRANDE GUERRA per l’Abruzzo

raccontata da Alfredo Fiorani

Il libro di Alfredo Fiorani dal titolo “L’immortalità delle vittime. Gli abruzzesi alla grande guerra” (Di Felice Edizioni, settembre 2015) non ha nulla a che fare con le tante pubblicazioni sulla Grande Guerra. Si tratta di un libro affascinante, nella sua brevità e nella sua polarizzazione sull’Abruzzo e gli abruzzesi, nel periodo della prima guerra mondiale. La gente d’Abruzzo come grande famiglia in guerra, con i suoi eroi e le sue tragedie. Una panoramica accurata, senza cedimenti alla retorica. Un libro che si legge con passione, perché racconta luoghi e persone familiari, anche se scomparse da tempo, ma che restano (o dovrebbero restare) “immortali” nella memoria.

Se storici come Febvre, Braudel, Le Goff hanno sempre sottolineato il concetto che “la storia è l’uomo”, Fiorani ha raccolto il suggerimento ed ha focalizzato la sua ricerca sugli uomini abruzzesi che parteciparono e morirono in quella “inutile strage”.

Risulta accurata anche la volontà di non dimenticare nessuno nel riferire “il tributo dei paesi ai loro eroi”, edificando monumenti con l’elenco di tutti i caduti in guerra. Ma la parte più importante viene data ai personaggi che hanno segnato più profondamente quel tempo. Di qui la serie degli eroi più rappresentativi.

Andrea Bafile, nato nel 1878 in provincia di L’Aquila, studia all’Accademia navale di Livorno, partecipando alla guerra, anche in azioni pericolose, come la spedizione alle bocche del Cattaro, con D’Annunzio, dove riporta una lesione alla cornea dell’occhio sinistro. Ma troverà la morte sul Piave, l’11 marzo 1918, colpito mortalmente, mentre va alla ricerca di uno dei suoi arditi. Oggi le spoglie di Bafile riposano nel sacrario di Bocca di Valle nel comune di Guardiagrele.

Umberto Pace, nato a Pettorano nel 1894, a venti anni assegnato al reggimento di Fanteria a San Remo. A 21 anni, il 14 agosto 1915, muore in combattimento lungo l’Isonzo. A Pettorano, sulla targa-ricordo è scritto: “Non curante del nutrito fuoco avversario, nell’ultima impresa, lasciava gloriosamente la vita”. A Sulmona gli fu intitolata la caserma di fanteria.

Vittorio Dellorto, maggiore piemontese, si trova a Sulmona con la famiglia, quando viene richiamato. Muore il 4 agosto 1915 sulle asperità carsiche del San Michele. Al figlio, Peppino, anche lui in guerra, non viene concesso il permesso di raggiungere la madre a Sulmona e per confortarla scrive: “Povero papà morto per la sua patria… Forte e coraggiosa sopporta la sventura che il destino ha voluto mandarci”. Peppino sarà fatto prigioniero sull’Isonzo nel 1917 e deportato al campo di Celle in Germania, descritto da Carlo Emilio Gadda nel “Giornale di guerra e di prigionia”.

Francesco Rossi, di Paganica, entra nel reggimento di cavalleria e ne diventa colonnello. Lo storico compaesano e parente, Gioacchino Volpe, lo ricorda così: “Venne poi la guerra. Quattro anni di guerra o poco meno. Venne l’ottobre-novembre 1917, cioè Caporetto, il ripiegamento di tutto il fronte… Grossa azione a Pozzuolo del Friuli… E allora il vecchio colonnello, già ferito, il viso sanguinante, spronò alla testa dei suoi cavalieri, per rompere il cerchio. Lì morì.” Era il 9 novembre 1917.

Il libro di Fiorani spazia su tanti altri aspetti che rendono la lettura interessante e stimolante per ulteriori approfondimenti: dalle memorie del cappellano militare Giuseppe Abate alla solidarietà espressa nei confronti della popolazione terremotata della Marsica dai “triestini” con Nazario Sauro, “che si prodigò senza risparmiarsi”; dall’amicizia tra don Placido Carnevale di Capracotta e lo scrittore Ernest Hemingway, autore di “Addio alle armi”, al colossale business post-bellico della pandemia “la spagnola”, che causò “dai 40 ai 100 milioni di decessi”. Un libro avvincente per la leggerezza dello stile e per l’interesse che solleva.

Sulmona, la grande guerra al Campo di Fonte d’Amore

Secondo i dati del Generale Spingardi, presidente della commissione per i prigionieri di guerra, al 3 gennaio 1917 i prigionieri austro-ungarici, detenuti al campo di Fonte d’Amore di Sulmona sono 3316. La disciplina nei campi di prigionia per tutto il territorio nazionale era stata elaborata alla luce della Convenzione dell’Aia del 1907 che stabiliva l’utilizzo dei prigionieri non graduati sia per lavori pubblici che privati. L’orario di lavoro non doveva superare le 10 ore. Era vietato l’utilizzo dei prigionieri in lavori durante i giorni festivi. Per il lavoro svolto la paga doveva essere corrispondente a quella percepita dagli operai civili che svolgevano nello stesso luogo la stessa mansione. I prigionieri austro-ungarici del Campo di Fonte d’Amore furono utilizzati nei lavori di rimboschimento del Morrone e, probabilmente, nella costruzione dei cosiddetti “Pozzi” per rifornire di acqua potabile l’Abbazia Celestiniana e le abitazioni limitrofe.

L’epidemia “spagnola” falcerà parecchie vite dei prigionieri, tanto che al Cimitero Comunale di Sulmona resta ben visibile il sacrario con oltre quattrocento nomi, scolpiti sulle quattro facciate della piramide-ricordo.

Una protesta

Il 25 aprile 1917 avviene un fatto, riportato dalla stampa tedesca, che riguardava il campo di Sulmona. Questa, in sintesi, la versione delle Autorità Italiane.Due prigionieri austro-ungarici erano riusciti a fuggire, ma subito dopo ripresi e ricondotti al Campo. Viene inflitta ai due fuggiaschi, secondo il regolamento, la pena dei “ferri” (catene di ferro ai piedi).

L’assistente medico austro-ungarico, dottor Moritz Bienenstock, adibito a mansioni sanitarie secondo la Convenzione di Ginevra, cerca di recarsi dal Comandante del Campo per fargli presente le condizioni di sofferenza dei due prigionieri. Lungo il tragitto si imbatte in un ufficiale italiano al quale dice che non era da cittadini italiani far soffrire così tanto i due prigionieri. Contro l’ordine dell’ufficiale italiano di tornare al suo posto, Bienenstock, protestando, si avvicina invece ai due prigionieri, circondato da una corona di altri 300 austro-ungarici. All’arrivo del comandante italiano, tenente colonnello Colalè, l’assistente medico Bienenstock continua a protestare, mentre gli austro-ungarici gridano a lui “Evviva ” e al comandante italiano “Abbasso”.

Rinviato a giudizio per incitamento all’ammutinamento e rifiuto di obbedienza, il Tribunale Militare di Ancona si dichiara incompetente, non riconoscendo a Bienenstock, medico, la qualifica di prigioniero di guerra. Su ricorso del Pubblico Ministero, vengono rinviati gli atti al Tribunale Militare di Bari per un nuovo giudizio che con sentenza del 22.12.1917 condanna ad un anno di carcere militare il Bienenstock, che sconterà la pena nel carcere militare di Napoli.

Mario Setta

( ph di Alfredo Fiorani da centroabruzzonews.it)