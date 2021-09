La grade solidarietà di A.L.I. per gli abruzzesi che vivono in Venezuela

Il progetto ” A.L.I.” per il Venezuela promosso dal dott. Edoardo Leombruni,noto chirurgo Sulmonese oggi è una felice realtà che coinvolge il lavoro e la passione di tante persone impegnate costantemente per aiutare i nostri corregionali che vivono nelle terre dell’America Latina.-

Sulmona, 7 settembre- In più occasioni mi sono posto alcune domande: come gli italiani ed in particolare gli abruzzesi che vivono in Venezuela affrontano la crisi? in quale situazione si trovano? riescono a vivere dignitosamente? hanno le medicine per curarsi?

Ad oggi è difficile stimare la popolazione Italiana in Venezuela. Non esistono dati certi, a causa della diaspora verso altre nazioni e della profonda crisi ormai presente da circa un decennio.

Il Venezuela, nazione situata all’estremo nord dell’America Latina, bagnata dalle splendide acque del mare dei caraibi, conta ad oggi la più grande riserva di petrolio del mondo (secondo la stima dell’Agenzia di Informazione di Energia degli Stati Uniti D’America). Con i suoi 303.000 milioni di barili, supera l’Arabia Saudita, Canada, Iran, Iraq e Kuwait ed anche gli Stati Uniti D’America con i suoi 47.000 milioni di barili, senza contare la diversità di minerali quali il ferro, rame, oro (con riserve stimate in circa 3.500 tonnellate si posiziona come uno dei paesi con maggiori riserve in America Latina) , bauxite (materia prima per ottenere l’allumino ed il Venezuela si trova tra le prime 15 nazioni al mondo), carbone (con una riserva stimata in dieci mila milioni di tonnellate metriche), nichel (ottimo conduttore di elettricità e calore), coltan (materia prima per la fabbricazione di computer portatili, cellulari dispositivi digitali quali suono e video, sistemi di localizzazione satellitarie anche consolle di giochi), diamante, zinco, titanio.

La situazione in cui versa oggi il paese è molto aggravata dall’attuale presidente Nicolas Maduro subentrato al decesso del Presidente Hugo Chavez, dietro elezioni dal risultato dubbio.

Questa nazione colma di innumerevoli ricchezze naturali, attraversa oggi la crisi più grave della sua storia, crisi sociale, crisi umanitaria, crisi del sistema di assistenza medica al collasso, e l’impossibilità di reperire medicine per mancanza delle stesse e per i prezzi altissimi, rendendole praticamente irreperibili.

Per far fronte ed aiutare sia la popolazione venezuelana, che italiana, nel 2015 nasce il progetto promosso dal Dott. Edoardo Leombruni “A.L.I.” per il Venezuela.

L’Associazione Latinoamericana in Italia “A.L.I.” è stata costituita nel febbraio del 2004 a Sulmona , per volontà di un gruppo di italo-venezuelani desiderosi di condividere, attraverso attività culturali e artistiche, il loro bagaglio di esperienze di vita e di solidarietà colmato durante il loro percorso di emigranti nelle terre dell’America Latina.

Ad inizio del 2015 A.L.I. ha istituito il progetto “ALI per Venezuela”, aderendo “al Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela Inc.” (P.A.H.P.V. Inc.), organizzazione non governativa, con sede a Miami, per far fronte alla grave emergenza sanitaria che aveva colpito il Paese, dedicandosi alla raccolta e spedizione di aiuti umanitari che vengono distribuiti alla rete Caritas su tutto il territorio, ad oltre 50 istituzioni, fondazioni e centri ospedalieri

Il Progetto avviato dal dottor Edoardo Leombruni, presidente di A.L.I. e coordinatore del P.A.H.P.V. Inc. in Italia con il centro di raccolta a Sulmona , ha avuto una esponenziale crescita e da allora se ne sono aggiunti altri venticinque, in diverse località italiane, gestiti da oltre 250 volontari, sia italo-venezuelani, italiani e sia venezuelani costretti ad abbandonare il Venezuela e che non sono rimasti insensibili alla disperata condizione dei connazionali rimasti.

In questo periodo A.L.I. insieme al “Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela Inc.” (P.A.H.P.V. Inc.), ha inviato circa 20.000 kg di medicine coprendo una gran parte del fabbisogno. Nel 2017 A.L.I. ha ottenuto il riconoscimento di Onlus.Ad oggi sono stati inviati più di 38.000 kg di aiuti umanitari.

Solo nel dicembre 2019 ALI Onlus è riuscita ad inviare 2 container con 11.000 kg complessivi di aiuti umanitari, oltre gli 8.000 kg inviati durante l’anno, per un totale di circa 19.000 kg.

Nel periodo della Quaresima 2019 ALI Onlus ha promosso una campagna di raccolta latte in polvere per bambini da 0 a 3 anni ricevendo un’ottima collaborazione da parte delle Caritas, delle Parrocchie, delle donazioni da parte di persone che hanno aderito all’appello. Sono stati raccolti circa 1.200 kg di latte inviati e distribuiti a 3 istituzioni in Venezuela.

Nel 2020, durante l’emergenza Covid19, l’associazione è riuscita ad inviare oltre 9.000 kg di aiuti umanitari e 250 kg di latte liofilizzato.Nel primo semestre del 2021 sono stati inviati circa 10.000 kg.

Roberto Paolini