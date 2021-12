La Giunta regionale e lo sport: finanziati 13 eventi

Sulmona, 30 dicembre– Fra i tanti provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nel corso della sua ultima riunione spiccano,tra l’altro, una serie di finanziamenti per una serie di eventi sportivi che si dovranno realizzare sul territorio regionale. Su proposta dell’assessore al bilancio e allo Sport Guido Liris, la Giunta ha finanziato questi 13 eventi sportivi per un valore complessivo di 200mila Euro.

Le risorse sono così suddivise: al Comune dell’Aquila andranno € 9.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata“ Corrilaquila con noi 2021”; € 9.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “ 5^ Edizione Gran Fondo Città dell’Aquila” ; al Comune di Castel di Sangro invece saranno erogati € 25.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Internazionale di Calcio “Italia -Serbia U23 ed Italia -Croazia femminile”; al Comune di Sulmona € 10.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionato Italiano di Società Allievi su Pista – Gruppo Adriatico”; al Comune di Pescara € 17.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Evento pugilistico “Torneo internazionale Gabriele D’Annunzio”; € 8.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata XXVI^ edizione “Regata dei Gonfaloni -4^ Trofeo Memorial “Giovanni Verzulli”; € 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionato Italiano Juniores Class e Windsurfer 2021 e Regata Nazionale”; € 60.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata 74^ Edizione “Trofeo Matteotti”; € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata 12^ Edizione Campionato Europeo di Pallacanestro per non udenti 2021; infine € 8.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Internazionale di Beach Volley – X^ Edizione “AIBVC BPER Italian Tour”; al Comune di Montesilvano € 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Nazionale di Scherma “1^ Prova di Qualificazione di Zona 2 e “1^ Prova Nazionale Cadetti”; € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata Campionati Italiani a Squadre di Scacchi “CIS Master e Finale CISF 2021”; infine, al Comune di Nocciano spetteranno € 4.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “XV° Trofeo delle Regioni Enduro”.