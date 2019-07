La Giostra Cavalleresca si conferma evento di successo

Sulmona, 27 luglio- La Giostra Cavalleresca di Sulmona si conferma evento di gran successo ed è appuntamento atteso tutto l’anno. Questo pomeriggio si è avuta la prima giornata della manifestazione con le prima sfide in Piazza Maggiore. Attesissimo come sempre il corteo storico il quale vede la presenza di molti figuranti fra capitani, dame, cavalieri, falconieri, gonfalonieri, cavalieri d’arme, suonatori di chiarine e tamburi. I borghi e i sestieri, partendo dalle loro rispettive sedi storiche, hanno percorso corso Ovidio per giungere nel piazzale della cattedrale di San Panfilo, per poi ripartire e giungere in piazza Maggiore per la prima giornata di sfide. Piazza Garibaldi allestita con le tribune ed il campo di gara ha un fascino particolare ed è foriera d’echi di memoria lontane.

Molta è l’attesa per domani pomeriggio per la presenza di Simona Venturala quale impersonerà la Regina Giovanna D’Aragona. Il centro storico sulmonese, con il corteo storico, evoca il passato illustre della città di Sulmona, la quale in passato celebrava due volte l’anno i fasti della giostra della città. Non sono mancati i turisti ed i curiosi del caso oltre agli appassionati di giochi storici: molti i fotografi ned i giornalisti accreditati. La giostra cavalleresca di Sulmona vanta primati importanti ed in un quarto di secolo di vita ha tessuto rilevanti relazioni internazionali anche oltre il continente d’Europa. Il corteo è stato aperto come di consueto dai carabinieri e dalla polizia di stato a cavallo, dall’associazione giostra cavalleresca con musici, sbandieratori, oltre ai gonfaloni delle casate nobiliari giunte sino ai nostri giorni. Otto sono le famiglie nobili giunte sino al ventesimo secolo, le quali non si sono estinte. Presenti in corteo il commissario reggente Maurizio Antoninie quest’anno il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il soprano Chiara Tarquinila quale ha cantato l’inno nazionale fratelli d’Italia. Come sempre particolarmente emozionante è il momento nel quale il corteo transita dinnanzi il palazzo della santissima annunziata fra le due ali di folla. Nel corso della storia di Sulmona le casate insignite di magnifico e di nobile sono state quarantadue, con centoquattro famiglie diramate, mentre le genie insignite come onorati del popolo sono state sessantacinque con novantuno diramate. Sulmona, nel corso della storia, ha avuto privilegi autorevoli soprattutto durante il periodo degli Svevi, quando la città ebbe anche uno dei giustizierati d’Abruzzo, la cattedra di diritto canonico, una delle fiere considerate fra le più importanti del regno cui Sulmona era insita, una zecca per coniare moneta.

Durante il dominio di Manfredi di Svevia la città vede la costruzione dell’acquedotto edificato nell’anno 1256, il quale riforniva d’acqua la città per le professioni dell’artigianato. Sulmona vanta inoltre lo stemma civico elargitole per concessione regia il due settembre 1410 da Re Ladislao D’Angiò Durazzo. Lo stemma della città è considerato uno dei più vetusti della storia. La città di Sulmona prima di questo stemma ne possedeva altro. La giostra cavalleresca dell’era moderna evoca sia pure in maniera diversa il passato della città; nella giostra antica protagoniste erano le famiglie nobili in quanto, il torneo equestre, era ad appannaggio del solo ceto nobiliare, mentre nella giostra dell’era moderna sono protagonisti i capitani del popolo e l’intera società civile sulmonese. L’ultima giostra antica risale all’anno 1643 ed è stata vinta da Scipione Tabassi. La giornata di domenica vedrà l’atto conclusivo della manifestazione e sapremo la contrada che si aggiudicherà il palio della venticinquesima edizione della giostra.

Andrea Pantaleo