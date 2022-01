La giornata della memoria: le iniziative del Comune di Sulmona

Sulmona,26 gennaio– Domani 27 gennaio 2022, alle ore 11:00, il Sindaco Gianfranco Di Piero, in videochiamata, porterà il saluto dell’Amministrazione Comunale agli studenti dell’Istituto Superiore Giambattista Vico di Sulmona, i quali, in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria, si riuniranno in assemblea d’istituto. Al collegamento parteciperà una rappresentante dell’UCEI – Unione della Comunità Ebraica Italiana.Un’iniziativa particolarmente significativa in quanto interamente organizzata e gestita dagli studenti del Vico.

A seguire, alle ore 11:30, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza della Città, si recheranno presso il Cimitero di Sulmona per rendere omaggio, con la deposizione di un mazzo di fiori, alla tomba di Oscar Fuà.Una cerimonia sobria e simbolica, nel rispetto delle norme anticovid, alla quale sarà presente una rappresentanza della Brigata Maiella, promossa allo scopo di ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, il sacrificio dello studente sulmonese di origine ebraiche, martire della guerra di Liberazione e caduto a soli 17 anni, durante la battaglia di Brisighella, il 4 dicembre 1944.

Oscar Fua’, medaglia di bronzo al valor militare, fu vittima delle ignominiose leggi razziali e decise di arruolarsi tra i patrioti della Brigata Maiella per contribuire alla liberazione della Nazione dall’oppressione nazista. Combattè strenuamente e sacrificò la sua esistenza in nome della libertà, insieme a tanti giovani valorosi. Per l’intera giornata le bandiere di Palazzo San Francesco saranno issate a mezz’asta.