La fratellanza di Cristo

( di Mario Setta*)

Le riflessioni di Friedrich Nietzsche-

Sulmona, 29 giugno– In un tempo in cui torna la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa, varrebbe la pena riscoprire la filosofia di Nietzsche, una riflessione su Cristo e sul cristianesimo, sollecitata soprattutto dal vincolo familiare, essendo figlio di padre pastore protestante e madre figlia di pastore.

Forse nessun filosofo è stato cristiano come lui. Talmente cristiano da presentarsi come “anticristo”, cercando in tutti i modi di purificarne la persona e il messaggio. Critica Renan che definisce Cristo “genio”, “eroe”, mentre lui afferma: “parlando con il rigore del fisiologo qui tutt’al più sarebbe appropriata un’altra parola, la parola: ‘idiota”… un habitus fisiologico alla sua logica estrema, come odio istintivo contro qualsiasi realtà…in un mondo ormai solo interiore, un vero mondo, un mondo eterno…”.

Nietzsche non scrive per scherzo o per piacere, ma per obbligo interiore. Tutte le sue opere sono frutto di profonda riflessione, che lo condurrà alla totale pazzia. Cristo viene considerato come “simbolista tipico”: il concetto di Dio, il figlio di Dio come seconda persona della Trinità. Tutti simboli.

«Il regno di Dio non è qualcosa che uno si aspetti…è l’esperienza di un’anima; esiste in tutti e in nessun luogo. Questo “lieto nunzio” morì come visse, come aveva insegnato, non per “redimere gli uomini” ma per dimostrare come s’ ha da vivere. È la pratica del vivere che egli lasciò all’umanità».

Ha ragione Karl Jaspers nell’affermare: «Secondo Nietzsche il Cristianesimo è stata una delle peggiori calamità toccate all’Europa. La colpa non è di Gesù che Nietzsche considera come l’unico cristiano vero. Egli è stato l’interprete non di una dottrina, ma di una condotta di vita».

In Cristo e nella sua vita, prevale la sopportazione, la pace interiore. Tra pessimismo e spirito di vendetta, Cristo sceglie il silenzio, l’ottimismo, come unica medicina per vivere e vivere bene.

L’accettazione delle sofferenze, la morte in croce, la rassegnazione ad ogni ingiustizia fanno di Cristo il protagonista dell’ottimismo esistenziale. Accettare la vita significa accettare con gioia ogni istante. Senza lamentarsi. Senza fuggire. La vita di Cristo sulla croce è la vita di ogni uomo: accettare la morte senza ribellarsi, aspettare la morte come una grazia, consapevoli che la morte è la nostra compagna eterna.

In un piccolo libro, “Gesù l’ebreo”, Lou Andrea Salomé, molto vicina per un po’ di tempo affettivamente a Nietzsche, si sofferma sulle parole “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” e con le stesse parole in ebraico “Eli, Eli, Lama sabachtani” conclude la sua riflessione.

Si riferisce al testo del Vangelo di Marco (15, 33-34): «Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta a terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lema sabactani? che significa: Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?» Sono le parole del salmo 21 (2), “sofferenze e speranze del giusto”.

Siamo di fronte al più grande dramma umano, lo sconforto di Cristo e la rinascita a nuova vita. Morte e vita in conflitto. Ma vince la vita: la resurrezione immateriale, ideale, atemporale, misteriosa. Non una esistenza reale, fisica, perché sarebbe scientificamente impossibile, ma una nuova esistenza per fede.

Emmanuel Diet, nel suo libro “Nietzsche“ parla di Gesù, che diventa “santo anarchico”. Anarchico perché per Cristo non esistono leggi inventate dagli uomini, ma esigenze e necessità interiori.

La ricerca dell’essenza della persona-Cristo va liberata dalle testimonianze degli apostoli e degli evangelisti. In particolare Paolo stravolge la figura e il messaggio di Cristo puntando sulla formazione della chiesa e sull’affermazione del potere. Nietzsche lega Cristo a Budda, cristianesimo e buddismo come modi di vita in cui l’interiorità si traduce in amore e non-violenza.

La fede proposta e imposta dal cristianesimo è, invece, una violenza, fondata sulla falsità. Cristo non è venuto a redimerci da una colpa mai esistita, il cosiddetto “peccato originale”, ma per elevare la natura umana al suo più alto grado. Il concetto di “super-uomo” per Nietzsche presuppone l’affermazione della “morte di Dio”, ma non è un concetto applicabile a Cristo, che subisce le conseguenze negative della fede cristiana.

Papa Francesco ha scritto l’enciclica “Fratelli tutti“, ma non può dichiararsi “fratello di Cristo”, perché ne è umanamente lontanissimo. Come lui tutti i preti e cristiani, che hanno tradito e continuano a tradire l’esperienza di vita di Gesù.

Cristo è diventato strumento di potere per tutti coloro che se ne sono appropriati. Innanzitutto la Chiesa che lo ha usato da secoli e millenni, costruendovi un apparato politico-economico dalle dimensioni mondiali.

Contro il clero Nietzsche ha scritto parole terribili e irripetibili: “una specie parassitaria di uomo, che prospera solo a spese di tutti gli organismi sani della vita, il prete abusa del nome di Dio…il prete svaluta, dissacra la natura: è solo a questa condizione che egli esiste”.

*Storico

( ph da osservatore romano.it)