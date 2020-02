La Fp Cgil visita il carcere di Sulmona e chiede seri interventi

Sulmona, 20 febbraio– Una delegazione della FP CGIL ha effettuato una visita presso la Casa Reclusione di Sulmona, così da verificare le condizioni in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria.A darne notizia sono Anthony Pasqualone (Segretario Generale FP CGIL L’Aquila), Giuseppe Merola(Coordinatore Regionale Abruzzo Molise FP CGIL Polizia Penitenziaria) e Gino Ciampa (Dirigente sindacale FP CGIL Polizia Penitenziaria) che esprimono apprezzamento per la professionalità dei poliziotti penitenziari e per l’organizzazione generale, tenendo conto di una carenza di personale che va ad aumentare i carichi di lavoro in essere. – Una delegazione della FP CGIL ha effettuato una visita presso la Casa Reclusione di Sulmona, così da verificare le condizioni in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria.A darne notizia sono(Segretario Generale FP CGIL L’Aquila),(Coordinatore Regionale Abruzzo Molise FP CGIL Polizia Penitenziaria) e(Dirigente sindacale FP CGIL Polizia Penitenziaria) che esprimono apprezzamento per la professionalità dei poliziotti penitenziari e per l’organizzazione generale, tenendo conto di una carenza di personale che va ad aumentare i carichi di lavoro in essere.

La FP CGIL denuncia , ancora una volta , la grave situazione che, in questi giorni, sta interessando la caserma agenti. Dopo un sopralluogo ispettivo, la stessa è stata resa inagibile per vulnerabilità sismica. I sindacalisti ritengono che sia inaccettabile non avere piani di intervento temporanei, volti a garantire un sano pernottamento ai beneficiari, pur apprezzando il proficuo impegno della Direzione dell’Istituto e del Provveditorato Regionale.

Sembrerebbe, ma occorrono ancora certezze, che alcuni poliziotti saranno destinati in altri spazi dislocati logisticamente su più posti (interni ed esterni al carcere).Questo non basta – tuona la CGIL – la situazione merita una seria attenzione anche per prospettive definitive e adeguate.

In tempi brevi aprirà anche il nuovo padiglione detentivo, con un incremento di 200 detenuti. Servono risorse umane – continuano i sindacalisti – per assicurare una buona organizzazione del lavoro.A conclusione, il sindacato stigmatizza anche le varie problematiche in capo all’area sanitaria dell’Istituto, visto la grave carenza di medici ed infermieri che, in qualche modo, rallenta i servizi e crea disagi generali.

Auspichiamo ogni utile intervento migliorativo di quanto abbiamo rivendicato ai Sottosegretari alla Giustizia e al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e alle varie articolazioni periferiche – conclude la FP CGIL – nell’interesse primario di tutta la collettività penitenziaria.