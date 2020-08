La Fp Cgil Polizia Penitenziaria esprime solidarietà alla città dell’Aquila.

L’Aquila, 5 agosto– Negli ultimi giorni, la città dell’Aquila è nuovamente messa a dura prova. Diversi e continui incendi stanno devastando diverse zone, con consequenziali ingenti danni per l’ambiente ed il territorio. Preoccupazione e paura tra la popolazione aquilana, per questi incresciosi e destabilizzanti episodi.

Esprimiamo il nostro plauso all’indefesso ed elogiabile lavoro dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, volontari e Forze dell’Ordine che sono ancora al lavoro per cercare di domare le fiamme e restituire serenità ai cittadini.

Auspichiamo in un celere accertamento di eventuali responsabilità e rinnoviamo la nostra vicinanza in questo momento cosi difficile. Così in una nota Giuseppe MEROLA – Coordinatore Regionale