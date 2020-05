( la foto notizia)- Il nuovo look del parco fluviale

Sulmona, 23 maggio- Proseguono i lavori di ripristino e di pulizia del Parco Fluviale di Sulmona,polmone verde e sopratutto luogo simbolo per la città. Favoriti dal bel tempo sono stati in molti a fermarsi stamani su Ponte Capograssi ed ammirare lo stato di avanzamento dei lavori, della loro organizzazione e sopratutto ammirare( ed apprezzare) la pulizia complessiva. Già perché i sulmonesi ricordano le polemiche, i cattivi odori e sopratutto i mezzi utilizzati l’estate scorsa per ripulire il Parco quando una scelta ‘fantasiosa’ degli amministratori del tempo preferirono far ricorso all’impiego dei cavalli invece dei trattori e macchine taglia erbe. Questa volta però va apprezzata l’iniziativa degli Uffici di Palazzo San Francesco che evidentemente hanno fatto tesoro delle brutte esperienze dello scorso anno quando oltre ad arrivare in ritardo nella pulizia di questa area, avevano determinato cattivi odori, tensioni e polemiche a non finire e sopratutto non .. avevano pulito. Anzi.

(a.p.)