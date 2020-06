La foto denuncia: il marciapiedi di Viale Mazzini

Sulmona, 11 giugno– L’amministrazione della res pubblica è realtà fondamentale lo ribadiamo ancora e rappresenta il biglietto da visita per chiunque giunge a Sulmona. Lungo Viale Giuseppe Mazzini, all’altezza dell’emittente Onda Tv, la vegetazione ha letteralmente invaso i marciapiedi creando difficoltà per chiunque si dovesse trovare a transitare in questo tratto di strada cittadina. Vicino la fontana pubblica vi è un’asta, alla cui sommità vi è uno specchio, per facilitare la visuale delle persone alla guida delle automobili. In tal momento è piegato, non è collocato in maniera eretta, determinando difficoltà per chiunque di poter avere la visuale guardando nello specchio stesso.

La viabilità, la gestione della realtà pubblica, contribuiscono a valorizzare sia la città, sia a facilitare il transito dei pedoni. Nei pressi della fontana la vegetazione sta invadendo la carreggiata destinata al traffico e al transito dei mezzi. Non intendiamo con questo articolo né dar luogo a polemiche, né strumentalizzazioni, né tantomeno criticare l’amministrazione comunale; in qualità di collaboratore di questo giornale, di cittadino, ho sentito il dovere di segnalare la situazione per consentire alle autorità preposte di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare tale tratto di strada cittadina. Il bene comune la sicurezza stradale sono di fondamentale importanza per tutti.

(a.p.)