La Fondazione Carispaq sostiene la riqualificazione della Villa Comunale

Sulmona, 20 luglio– Presentato questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco sede del Comune, il progetto per la riqualificazione e sistemazione della villa comunale cittadina, da sempre luogo d’incontro, socializzazione, considerato uno dei salotti della città.

Il progetto di riqualificazione della villa comunale Sulmonese sarà interamente finanziato dalla Fondazione Carispaq d’intesa con il comune di Sulmona; il costo dell’intervento di ripristino sarà di 140,000 euro, con i lavori che avranno inizio nei mesi di settembre o ottobre. Presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, l’Assessore ai lavori pubblici Salvatore Zavarella, i Consiglieri Generali della Fondazione Luciano Fagagnini e Livio Pallotta, il Segretario Generale della Fondazione David Iagnietta, il Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Armando Sinibaldi, l’architetto Walter Emilio Pace che ha realizzato il piano di lavoro. Si tratta di un primo lotto di un progetto che, sarà ancora più ampio, dopo aver completato la prima parte dei lavori che intesseranno l’intera area della Villa Comunale di Sulmona.

Con i primi lavori si interverrà sul verde, le aiuole, l’illuminazione, gli spazi di socializzazione, il ripristino delle panchine ormai danneggiate, il tutto al fine di ricreare e dare alla villa della città il giusto biglietto di presentazione, l’encomiabile identità che l’area merita. Per il futuro, si ha intenzione di creare la figura di due custodi giardinieri, i quali avranno l’incarico di occuparsi esclusivamente della villa della città. Si interverrà anche sull’impianto d’irrigazione, realtà fondamentale per il mantenimento del verde della villa comunale, oltre ad intervenire sulle fontane. Il cantiere dei lavori sarà portato avanti per zone d’intervento, al fine di lasciare parti non interessate ai lavori, e riaprendo quelle che via via saranno riqualificate. La Fondazione Carispaq, ai sensi e per gli effetti dell’articolo numero venti del codice degli appalti, gestirà direttamente l’intera opera d’intervento in base ad una convenzione, la quale sarà sottoscritta con il comune di Sulmona. Domenico Taglieri, nel suo intervento, ha sottolineato la soddisfazione per questa azione che renderà e porterà la villa di Sulmona al suo fascino e splendore originari. Ha precisato inoltre che la villa sarà dotata di un impianto di videosorveglianza al fine di scongiurare atti vandalici. Anche per questo progetto il Presidente Domenico Taglieri ha precisato che, la Fondazione, metterà a disposizione sia le risorse necessarie, sia la sua esperienza. Il Sindaco Annamaria Casini nel corso della conferenza stampa ha precisato la fondamentale importanza del ripristino della villa comunale e delle aree verdi, precisando che, i lavori della villa comunale, rientrano in una visione strategica al fine di rendere la città accogliente soprattutto ai turisti che, come ogni anno, giungono numerosi in città. Il sindaco a sottolineato inoltre che, l’iniziativa presentata dalla Fondazione Carispaq, è stata accolta dall’amministrazione comunale con entusiasmo e fervore. È d’importanza fondamentale essere a conoscenza che esistono realtà dinamiche, con visione lungimirante, pronte a dare la loro esperienza ed apporto per valorizzare le opere esistenti in città, quale vantaggio d’immagine di Sulmona. L’assessore Salvatore Zavarella ha precisato che la villa comunale è il fondamentale biglietto di presentazione della città, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso; ha aggiunto che, il comune di Sulmona, farà la sua parte e darà il suo apporto al fine di onorare l’impegno della Fondazione Carispaq in quest’opera fondamentale. Nel corso della conferenza stampa si è data inoltre comunicazione che si avranno lavori di ripristino anche del cinema Balilla, con i lavori che dovrebbero iniziare entra il duemilaventi. Fa piacere sapere che esistono associazioni i cui adepti, sono pronti in prima linea, ad impegnarsi per dare il loro apporto per la valorizzazione della città di Sulmona. La villa comunale dagli anni trenta del XX secolo è il parco più affascinante della città di Sulmona; riqualificarla significa proseguire e mantenere immortale una storia prestigiosa della città Ovidiana.

Andrea Pantaleo