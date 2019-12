” La filosofia che serve” domani a Pescara

Sulmona, 16 dicembre– Domani, martedì, 17 dicembre 2019, alle ore 18.15, presso laFondazione Pescarabruzzo di Pescara(Corso Umberto I, 83),avrà luogo l’incontro che chiude il Ciclo di Conferenze, dal titolo «La filosofia che serve».Relatore di questa ultima serata sarà l’economista Stefano Zamagni, che parlerà di«Filosofia ed Economia». Oltre a Oreste Tolone, organizzatore dell’iniziativa, interverranno Enrico Peroli, professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, ed Edgardo Bucciarelli, docente della d’Annunzio e membro della Presidenza della Fondazione Pescarabruzzo.

Il ciclo ha visto la partecipazione di Roberto Mordacci, Preside dell’Università San Raffaele di Milano, di Giancarlo Bosetti, direttore di Red, di Roberto Mancini, dell’Università di Macerata e di Gianluca Cuozzo, Università di Torino. Il percorso, articolato in cinque incontri, tenutisi tra ottobre e dicembre, ha avuto come suo principale obiettivo quello di far uscire la filosofia dalle aule universitarie e di avvicinarla a un pubblico più ampio. Con questo intento sono state individuate le sedi che hanno ospitato le diverse iniziative: il Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti, la libreria Feltrinelli, la Fondazione Pescarabruzzo, l’Istituto di Scienze Religiose Toniolo di Pescara.

Il ciclo si conclude con l’intervento dell’economista Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Bologna. Stefano Zamagni ha conseguito la laurea in economia e commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1966. Si è specializzato presso il Linacre Collegedell’Università di Oxford. Tornato in Italia, ha iniziato a insegnare presso l’Università di Parma, ottenendo poi nel 1979 l’ordinariato di economia politica all’Università di Bologna. Ha insegnato alla Johns Hopkins University, Bologna Center, dove tutt’oggi ricopre il ruolo di vice-direttore e Adjunct Professor of International Political Economy. Dal 1985 al 2007 ha insegnato storia dell’analisi economica alla Bocconi di Milano e presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Per l’Università di Bologna ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui la presidenza della Facoltà di economia, impegnandosi negli studi sul mondo del no profit. Nel 1991 è diventato consultore del Pontificio consiglio della giustizia e della pace. Successivamente è stato ammesso alla New York Academy of Sciences. In quanto consultore del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, fra il 2007 ed il 2009 è stato tra principali collaboratori di papa Benedetto XVI per la stesura del testo dell’Enciclica Caritas in veritate. Il 9 novembre 2013 papa Francesco lo nomina membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali di cui è divenuto presidente il 27 marzo 2019. Tra le opere più recenti ricordiamo Impresa responsabile e mercato civile(il Mulino 2013), L’economia civile(il Mulino 2015), Prudenza(il Mulino 2015) e Banche di comunità (Ecra 2018).L’iniziativa, curata da Oreste Tolone, è stata realizzata in collaborazione con l’associazione culturale «Margini». (h. 17,00)