La Festa Nazionale del quattro novembre

Sulmona,4 novembre– Il quattro novembre è altra data memorabile per l’Italia, la sua storia gloriosa, la quale è festa nazionale e giornata delle Forze Armate. La celebrazione si istituisce nel 1919 per ricordare, in maniera indelebile, la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. La festa è del quattro novembre anche perché si è fatta coincidere con l’entrata in vigore dell’armistizio siglato il tre novembre 1918 alle ore quindici a Villa Giusti, immobile di proprietà del conte Vettor Giusti del Giardino, fra l’Italia e l’Ungheria; saranno presenti per l’Austria Ungheria Viktor Weber Edler von Webenau,Karl Schneller, Johannes Prinz von und zu Liechtenstein, J.V. Nyékhegyi, Georg Ritter Zwierkowski, Viktor Freiherr von Seiller, per l’Italia il Generale Pietro Badoglio, il maggiore generale Scipione Sciopioni, i colonnelli Tullio Marchetti, Pietro Gazzera, Pietro Maravigna Alberto Pariani, il capitano di vascello Francesco Accinni.

Sul fronte delle battaglie memorabili, leggendaria è quella di Vittorio Veneto, la quale chiude di fatto il conflitto italo austriaco e, il suo risultato militare, conferirà un apporto determinante alla vittoria finale dell’intera intesa militare. Nel mese di settembre del 1918 il generale Armando Diaz decide di sferrare l’attacco decisivo; le forze armate italiane ammontano a cinquantasette divisioni di cui cinquantuno italiane, sei alleate, settemilasettecento cannoni, millesettecentoquarantacinque bombarde. Le forze austriache sono equivalenti. È trascorso circa un anno da Caporetto; l’operazione militare allestita da Pietro Badogliosottocapo di stato maggiore, da Ugo Cavallero capo dell’ufficio operazioni, prevede un attacco sul Grappa e in seguito forzare il Piave, al fine di dividere le forze militari avversarie. Nella notte fra il ventiquattro e venticinque ottobre i reparti italiani corrono il rischio d’essere annientati e sconfitti ma, in seguito, le forze austriache iniziano ad avere cedimenti significativi. L’avanzata italiana diviene inarrestabile e, in soli cinque giorni, i reparti italiani arrivano a Trento, il tre novembre a Trieste.

L’armistizio fra l’Italia e l’Austria Ungheria viene siglato il tre novembre a Villa Giusti, vicino la città di Padova, con le ostilità del fronte italiano che terminano. Le testimonianze fra le più dolorose ed indelebili sono i numerosi cimiteri di guerra, fra i quali quello di Re di Puglia, situato nel Friuli Venezia Giulia in provincia di Gorizia, con le sue oltre centomila salme tumulate di soldati italiani. Fra i numerosi eroi immortali della prima guerra mondiale ricordiamo il pilota di aerei Francesco Baracca, nato a Lugo di Romagna nel 1888, il quale il 15 giugno 1918 durante l’immortale battaglia del Piave abbatte trentaquattro aerei. Quattro giorni più tardi, impegnato in un’operazione militare sul Montello, il suo aereo viene colpito due volte la prima al serbatoio del velivolo, mentre il secondo proiettile colpisce il pilota alla testa, provocandone la morte. Francesco Baracca è stato un abilissimo pilota di aerei e, la sua intramontabile “Squadriglia d’Assi”, realizzerà nel corso della prima guerra mondiale operazioni ed imprese ormai entrate nella leggenda, nella storia di tutti i tempi.

Fra le onorificenze legate indissolubilmente alla prima guerra mondiale, alla battaglia di Vittorio Vento, spicca l’Ordine di Vittorio Veneto istituito nel 1968, in occasione del cinquantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale, con la finalità di esprimere la gratitudine della nazione italiana a tutti i soldati i quali hanno combattuto nella prima guerra mondiale, avendo ricevuto la croce al merito di guerra, o che avessero avuto i requisiti per essere insigniti della prestigiosa decorazione italiana. Ad ogni anniversario del quattro novembre la memoria non può che tornare agli avvenimenti storici della prima guerra mondiale, a tutti i giovani di qualsiasi nazione, bandiera, esercito, i quali purtroppo non faranno ritorno a casa dalle loro famiglie. Il quattro novembre è giornata per non dimenticare mai quanti, oltre un secolo fa, hanno dato la vita, a quanti non sono tornati a casa, ricordando sempre sia loro, sia le loro famiglie con intramontabile affetto e gratitudine.

Andrea Pantaleo