La domenica del villaggio

Sulmona, 12 agosto- Doveva essere una domenica vacanziera d’agosto ancora soleggiata e calda . Eppure la città si è svegliata senza il suo governo cittadino ormai delegittimato e svuotato con le dimissioni del sindaco Anna Maria Casini. Ieri è stata la giornata dei commenti e delle reazioni a questa vicenda politica,l’ennesima per la città che da quindici anni non riesce piu’ ad essere amministrata. Anche in passato con amministrazioni e uomini sicuramente piu’ esperrti politicamente e con coalizioni piu’ robuste sono state accoppate da giochi sporchi sulla pelle della città.

Ne ricordo due in maniera clamorosa: l’ultima a guida di Franco La Civita mandata a casa per una serie di carognate da quattro soldi e quella di Ranalli svenduta a tavola lontano da Sulmona. Quello che è capitato alla Casini è un copione già visto e scaricare sul giovane Andrea Ramunno la responsabilità della crisi è una di quelle stupidaggini di chi ,non sapendo come giustificare il fallimento di questi anni, ha scelto di colpire un ragazzo giovane,leale e carico di passione. Ramunno va invece apprezzato per quello che ha fatto perché ha avuto il coraggio civico ( rispetto alle ipocrisie di tanti suoi colleghi) di potare allo scoperto un sistema che non reggeva piu’ e che in questi dui anni ha svenduto la città e indebolito le sue strutture. Per tutti valga la vicenda degli Enti soracomunali dove Sulmona,attraverso i suoi rappresentanti, è stata semplice comparsa. Ancora la storia dell’Ospedale assecondando una strategia assurda e politicamente scorretta di um’Amministrazione civica che vota il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera( unica città in Abruzzo) che puniva Sulmona.Poi l’assenza di idee e strategie per una città che non riesce piu’ a fare politica di coesione con il territorio.

La vicenda Agir e l’Unione dei cinque sindaci del centrosinistra del Centro Abruzzo è stato uno smacco clamoroso. E poi ,diciamocelo con chiarezza , il ritorno dei partiti ufficiali ed il fallimento del Civismo stanno a significare che questa città, di antiche e prestigiose tradizioni politiche, ha perso due anni inutilmente. Anche in Regione Sulmona in questa legislatura ha perso tempo e occasioni preziose. Lo diciamo ancora oggi mentre L’Aquila, Pescara e altri territori portano a casa risultati importanti La vicina Roccaraso è un modello di riferimento importante e sta a dimostrare come un’Amministrazione comunale di dimensioni ridotte fatta di giovani molto motivati riesce a costruire risultati importanti per la propria comunità. Ma questa vicenda della caduta della Giunta Casini sta a dimostrare, una volta in piu’, che quando la politica è debole le Amministrazioni comunali non possono sopravvivere. Ultima cosa. In queste ore ognuno ha qualcosa da dire e criticare . Per carità tutto è legittimo. Ma tanta gente farebbe bene a tacere soprattutto quelle persone che si sono alimentate alle mammelle della politica e dei partiti in questi anni e se ne sono stati in disparte inoperosi e ad alimentare polemiche e chiacchiericci. Oggi con l’aria delle elezioni ormai alle porte si riaffacciano e tornano a galla sperando di trovare spazi e considerazione. Ion politica è come l’amore: chi tradisce una volta, tradisce anche la seconda e la terza. Di questa gente la città non sa che farsene perché oltre ad essere cattivi politici sono anche pessimi sulmonesi. E il futuro di Sulmona che bisogna costruire parte,probabilmente, anche da qui’. Buona domenica a tutti.

