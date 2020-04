La domenica del villaggio

Sulmona, 26 aprile– Sarà l’approssimarsi della data del 4 maggio che dovrebbe segnare una prima forma di spartiacque tra l’inferno di ieri e i primi segnali di luce che vogliono apparire nel cuore di ciascuno come un piccolo, ma sensibile, tentativo verso una nuova speranza, sta di fatto che attorno a noi qualcosa comincia a muoversi.

E’ la prima sensazione che percepiamo all’alba del nuovo giorno Sembra una domenica diversa anche per la nostra città caratterizzata da un insolito silenzio. Ed è chiaro che nella solitudine di queste lunghe giornate ognuno continua a riflettere su tante cose importanti della vita e sicuramente sulle esperienze che tutti stiamo vivendo fatte di dolori e incertezze ma anche per sognare quel mondo diverso nel quale saremo costretti a vivere, forse, già dalle prossime settimane.

Cambieranno necessariamente regole, abitudini, comportamenti e forse tutti dovremmo ripensare il nostro impegno per una nuova Sulmona dove tutti abbiamo il dovere di contribuire a costruire insieme. Già la nostra città, la sua organizzazione, la sua politica, il coinvolgimento della sua gente a fare di più e meglio. La nuova classe politica e dirigente dovrà essere fortemente rinnovata e adeguata ai nuovi bisogni per affrontare le sfide che ci troveremo di fronte. Da subito.

Ci sono priorità che attendono risposte e che non possono essere soffocate dalla sete e interessi legati solamente alla costruzione dei consensi. C’è per esempio una Sulmona del dopo Coronavirus con il problema delle nuove povertà fortemente appesantito in queste settimane e che coinvolge un numero elevato di persone che non raggiungono la soglia del reddito minimo. Fra qualche giorno si conosceranno i dati relativi all’ultimo periodo ma le prime indiscrezioni sono allarmanti. C’è il problema di una offerta di servizi socio-sanitari che va potenziato e risolto. Non serve più beccarsi fra fazioni politiche fra chi vuole fare tutto e subito e quelli che cocciutamente rifiutano ogni tipo di confronto ben sapendo che in materia sanitaria ruoli e funzioni sono precisi tra Governo Centrale e quello regionale.

Ma le scelte in materia sanitaria, ieri come oggi, si fanno con una corretta programmazione e soprattutto con risorse certe. Chiedere nel caos generale di questi giorni un Ospedale di primo livello per la nostra città è legittimo, anzi auspicabile, ma probabilmente è sbagliato il momento perché questa scelta non si inventa a tavolino con le rassicurazioni di qualche amministratore regionale ma va costruita con una nuova e diversa progettualità e sicuramente va preparata subito e non rispolverare questo problema ogni quanto serve. Si tratta di scelte che vanno ideate e realizzate con appositi strumenti legislativi (non amministrativi) che richiedono tempi lunghi, mediazioni, condivisioni fra i vari territori abruzzesi.

Ecco perché l’idea delle sette aree funzionali sarebbe stato un percorso intelligente da seguire. Perché nessuna forza politica di maggioranza in Regione (Lega, Forza Italia e Fdi) non hanno presentato finora il disegno di legge al riguardo? E perché il Pd o M5s forze di opposizione non lo hanno fatto loro per mettere la maggioranza con le spalle al muro? E perché i referenti locali non hanno investito i loro rappresentanti nell’Assemblea regionale a muoversi in questa direzione che aiuterebbe di molto Sulmona ed il Centro Abruzzo per l’Ospedale di primo livello?

Non c’è più tempo per la politica delle tre scimmiette (non vedo, non sento e non parlo) solamente per non dispiaciare i propri amici in Regione e remare magari contro la città. Se la politica cittadina non ritrova l’orgoglio e la passione di un tempo non andremo mai da nessuna parte.

Dieci anni fa, subito dopo il terremoto dell’Aquila, si stavano individuando le aree da inserire nel cratere sismico. Lo crederete? Le maggiori resistenze arrivarono proprio dai politici locali che sognavano (così avevano fatto credere loro) la Zona franca urbana. Solo Bugnara e Cocullo entrarono fra i 54 comuni abruzzsi del cratere sismico e tutti possono toccare con mano quello che è successo poi mentre la Zfu si è persa traccia. E che dire dello scandalo clamoroso del Consiglio comunale di Sulmona nel 2016, in due occasioni, che votò a maggioranza a favore del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese che prevedeva il declassamento dell’Ospedale di Sulmona?

Il clamore della decisione e le reazioni che seguirono è cosa arcinoto. Così com’è nota l’azione di quei sulmonesi che si aggrappavano alla speranza di poter riparare ai guasti della politica prima con una iniziativa popolare (migliaia le firme raccolte) a sostegno della battaglia per il ” Polo di attrazione” e poi con la proposta dell’Università Chieti-Pescara sulle aree funzionali che è un ottimo strumento di programmazione sociale, economica e spratutto sanitaria perché consente non solo di restituire alla città il ruolo guida di un territorio coeso e vasto ma soprattutto di aspirare a riportare al primo livello il nostro presidio ospedaliero che significa il potenziamento di molti servizi.

Certo poi ci sono decine di altri problemi e priorità: da quello del commercio a quello dei trasporti, da quello dei servizi a quello della tutela ambientale, da quello delle scuole a quello della sicurezza sismica, della cultura e del turismo E la lista potrebbe allungarsi, anche di parecchio. Ma nell’emergenza che stiamo attraversando dobbiamo inventarci una nuova organizzazione a cominciare dallo studio dei problemi e di chi può aiutare ad individuare priorità.

A Roccaraso, dove evidentemente l’amministrazione comunale non cammina con le ruote sgonfie, dal 4 maggio una task force di professionisti ed opertaori locali affiancherà l’Amministrazione comunale a pensare alla nuova fase da fronteggiare. Bella idea. Lo faccia pure il Comune di Sulmona individuando gente di buona volontà e soprattutto esperti capaci di dare una mano che vuole essere soprattutto un aiuto alla città.

Non c’è più tempo per lamentarsi o per scaricare, comodamente, sempre su qualcuno le proprie negligenze, incapacità, egoismi e soprattutto micro interessi anche politici. Anche la politica deve cambiare, anzi forse sta già cambiando anche perché i sulmonesi oggi, più di ieri, non sono più disposti a investire sui furbetti o sui cialtroni che macinano solo acqua. Oggi servono risposte concerete. Ma anche di questo riparleremo presto. Buona domenica a tutti.

Asterix