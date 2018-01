Sulmona, 14 gennio– La città si è svegliata con un grosso dubbio: il sindaco ritirerà le dimissioni ? Con i tanti problemi che Sulmona si trova a dover affrontare questa storia sta diventando però un tormentone anche fastidioso. Possiamo capire il travaglio interiore che il sindaco Casini sta vivendo in questi gionri e in queste ore ;possiamo capire che per una donna, una mamma una cittadina senza grandi esperienze amministrative sulle spalle è ancor a piu’ difficile e delicato prendere una decisione di questo tipo

Anche in lei,siamo convinti, la tentazione di mandare tutti all’altro paese è forte e magari pari quella di riprendere il suo posto in una condizione politica però assai piu’ difficile di prima, indebolita ulterorimente e delegittimata, con un clima politico bollente e nel pieno d9i una campagna elettorale che si annuncia senza risparmi di colpi.

Possiamo capire tutto tranne quello che sta accadendo.

La politica ed il lavoro nelle Istituzioni non ammettono indugi e ritardi. La città è in grandi difficoltà e chiede segnali forti alla politica che non arrivano e non possono arrivare in questo modo. Il triondo del civismo ( ovvero del qualunquismo) a Sulmona ha prodotto un’infinità di danni, ha emarginato la città da decisioni imprtanti, ha rallentato il suo processo di crescita che seppur lento non aveva portato ancora la città ed il territorio in “ zona retrocessione”.

E poi il resto. Un Consiglio comunale troppo debiole e incapace di dialogare; l’arroganza spesso dominante della maggioranza che pretende di fare tutto ( ovvero niente) come nella vicenda del voto sul declassamento dell’Ospedale non ha aiutato certamente in questi lunghi mesi a costruire le giuste solidarietà

Mai si era toccato livelli cosi’ bassi di risultati. La macchina organizzativa da riformare ( si era detto in campagna elettorale) è ancora un sogno. L’assessore parla come se dovesse fare la riforma del Comune di Milano dimenticando che quello di Sulmona invece è un piccolo ente che conta un centinatio di dipendenti piu’ o meno ( forse meno) di quanti ne conta una direzione di qualche settore importante della Regione,

Nelle ultime ore si sussegnono iniziative per spingere il sindaco Casini a ritirare le dimissioni Sono tanti dai sindaci del Centro Abruzzo ( non tutti), a singoli cittadini e stamani sulle pagine del quotidiano il Centro perfino il Governatore D’Alfonso. Peccato però che al di là dei formalismi c’è poco altro. Il Presidente della Regione aveva promesso ( ottobre 2016 in occasione dell’inaugurazione delle sale operatorie) di venire a Palazzo San Francesco ad incontrare il Consiglio comunale della città gli amministratori del territorio e definire qualcosa di importante per il rilancio del centro Abruzzo. Lo stanno ancora aspettando. In Consiglio regionale del “caso Sulmona” non si parla piu’ dal 2008 con la seduta straordinaria richiesta al Governatore Del Turco. Gli anni successivi solo chiacchiere,promesse disattese, nemmeno una proposta di legge ” ad hoc” per il rilancio del territorio

Anche sull’accoirdo di programma tra Governo-Regione e Provincia dell’Aquila sottoscritto al Ministero dello Sviluppo economico sono passati,inutilmente,una decina di anni e,ieri,come oggi, nessuno ne ha parlato piu’. Perché gli amministratori di oggi ( molti dei quali sono anche di ieri) non sono ripartiti ancora da quelle decisioni?

Quando vengono sollevate queste considerazioni c’è chi fa spallucce perché non conosce la storia della città e della Regione oppure lancia il balletto delle cifre,come per il Masterplann senza mai dire cosa produrrà per il territorio, quando lo produrrà e quanta occupazione favorirà. Noi siamo convinti che il sindaco Casini ritirerà nelle prossime ore le sue dimissioni.Onestamente crediamo faccia bene. Però non vorremmo trovarci nella sua condizione perché i mesi che verranno non saranno migliori di quelli che stiamo vivendo e i bravi violinisti che oggi suonano la sinfonia dell’amore per il bene della città , forse,s taranno già remando contro. Forse. Buona domenica a tutti

Asterix