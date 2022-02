La dinamica delle imprese in Abruzzo tra il 2013 ed il 2020

Il complesso delle imprese subisce una flessione di 2.701 unità pari a –2,09%, valore pari a tre volte il –0,74% nazionale A livello provinciale le variazioni sono state disomogenee L’unica a segnare un incremento è Pescara (+509), subisce la flessione più pesante Chieti (‐1.703), registrano decrementi più lievi Teramo (‐758) e L’Aquila (‐749) . Il fatto clamoroso, spiega il prof. Aldo Ronci,del tutto inaspettato 31 comuni non montani hanno registrato anch’essi vistosi decrementi nel numero delle imprese Le variazioni più significative delle imprese per attività economiche in Abruzzo rispetto alle variazioni nazionali: le costruzioni decrescono con una densità doppia; le attività di alloggio e ristorazione crescono poco più della metà

Sulmona, 1 marzo- La perdita di 2.701 imprese in Abruzzo tra il 2013 e il 2020, che in valori percentuali è stata pari a tre volte quella italiana, è da ascrivere in larga misura al settore dell’artigianato ed è determinata soprattutto dall’andamento di due attività economiche: le costruzioni che, in valori percentuali, flettono in misura doppia rispetto al valore medio nazionale; le attività di alloggio e ristorazione che, in valori percentuali, crescono la metà di del valore medio italiano. E’ quanto emerge dall’ultimo report preparato dall’ec0nomista sulmonese Aldo Ronci proprio sulla dinamica delle imprese in Abruzzo tra il 2013 ed il 2020

La flessione,spiega Ronci, sarebbe stata comunque molto più pesante se la Città di Pescara non fosse riuscita a realizzare un ottimo risultato (641 imprese in più) in controtendenza con la decrescita nazionale grazie: agli alti incrementi percentuali realizzati nelle attività di alloggio e ristorazione, nelle attività immobiliari e nei servizi alle imprese; all’incremento nel commercio che, anche se modesto, è comunque in controtendenza con il consistente decremento nazionale.

Nel report si evidenzia che il fenomeno del forte calo delle imprese caratterizza non solo i comuni montani ma anche 31 comuni non montani che sono ubicati nella fascia costiera. I dati numerici al riguardo denunciano un fenomeno nuovo che, quindi, va approfondito, soprattutto se si tiene conto del fatto che tale calo procede in parallelo con lo spopolamento che ha anch’esso interessato, nello stesso periodo, i comuni non montani siti nella fascia costiera.

Alla luce dei dati esposti e delle considerazioni emerse, se si vogliono evitare provvedimenti occasionali legati alla funesta logica particolaristica praticata da decenni senza risultati apprezzabili, non resta che adottare una metodologia programmatoria che elabori un progetto, un progetto che attivi uno sviluppo Regionale armonico e che faccia sì che tutti gli interventi e le risorse siano coerenti con quel progetto.

Alla luce di questi dati probabilmente la tradizionale distinzione dell’Abruzzo tra zona interna e zona costiera non regge più in quanto ad una Pescara sempre più attrattiva per le attività economiche fa riscontro il decremento delle attività nei comuni costieri limitrofi e il forte calo dei 31 comuni non montani.

Allo stato si ha l’opportunità da parte della Regione di adottare lo strumento dell’Agenda Urbana che, meglio di qualsiasi altro, potrebbe avviare uno percorso di sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio Abruzzese mediante la creazione delle Aree Funzionali Urbane.

Il sistema delle imprese abruzzese ha bisogno di riprendere vitalità e ciò può avvenire soltanto se agli interventi sulle infrastrutture, agli incentivi per la concessione del credito, all’abbassamento delle imposte, alla semplificazione amministrativa, che sono misure tutte necessarie e importanti ma non sufficienti ad innescare processi di sviluppo, si aggiunge il miglioramento della competitività delle imprese, in particolare delle micro‐imprese che rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati.

Per incrementare la competitività la Regione Abruzzo dovrà porre in essere iniziative e creare servizi capaci di incentivare e attivare innovazioni

_________________________

le imprese di 31 comuni non montani su un totale di 77 in fase di forte calo sono 13.918 ed hanno subito, negli ultimi 7 anni, un decremento di 1.154 unità. SULMONA, ANCARANO, CONTROGUERRA, MORRO D’ORO, TORANO NUOVO, ALANNO, CATIGNANO, NOCCIANO, TORRE DE’ PASSERI, ALTINO, ARI, BUCCHIANICO, CASACANDITELLA, CASALBORDINO, CASALINCONTRADA, CASTEL FRENTANO, CRECCHIO, FARA FILIORUM PETRI, FRISA, GIULIANO TEATINO, LANCIANO, ORSOGNA, POGGIOFIORITO, RIPA TEATINA, ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO, SANT’EUSANIO DEL SANGRO, TORINO DI SANGRO, TORREVECCHIA TEATINA, VACRI, VILLAMAGN