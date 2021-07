La cultura del gusto arriva a Barrea dal 20 al 22 agosto

Barrea, 29 luglio– A Barrea il week-end del 20-22 agosto 2021 sar dedicato al ricco patrimonio gastronomico italiano e al suo profondo rapporto con la cultura, la storia e il territorio nazionale. Una fiera vinicola e le prelibatezze proposte dai food truck ma anche spettacoli teatrali e musicali, una suggestiva videoinstallazione, spazio dedicato alle bambine e ai bambini, seminari, laboratori di degustazione e workshop, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in uno dei paesi piu’ suggestivi della zona grazie anche al magnifico affaccio sull’omonimo lago, per rimarcare quanto la ricchezza agroalimentare del bel paese sia legata al saper fare delle persone e alla terra da cui provengono.

“TERRAE – La cultura del gusto a Barrea” intende infatti mettere per tre giorni il paese al centro dell’interesse di turisti, gastronomi, addetti ai lavori, foodie e semplici appassionati, trasformandolo nel luogo perfetto dove degustare, ascoltare, apprendere e approfondire tematiche e tradizioni legate a due importanti prodotti dell’agroalimentare: il vino e il pane.

Il vino, fulcro della manifestazione, sar protagonista della tre giorni, e saranno venti le cantine che avranno la possibilit di esporre e far degustare i propri prodotti nell’ameno borgo abruzzese per farsi conoscere da un pi ampio pubblico di appassionati, di turisti e di curiosi.

Il pane, tema di questa prima edizione, far da filo conduttore a tutta la proposta gastronomica e culturale che arricchirà il programma. Martina Liverani, Roberta Biagiarelli, Luca Aquino, Lido Vannucchi, Andrea Amadei, gli “Attacchi di Swing” di Corrado Caruana e Alessandro Mori saranno solo alcuni degli ospiti che interverranno alla manifestazione che prevede anche il coinvolgimento delle Universit di Teramo e di Camerino e che vedr il via venerdì 20 agosto alle 18 con una cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità e, sul far della sera, intorno alle 21.30, con un emozionante videomapping, realizzato da Cristina Spelti sulle musiche originali di Claudio Borgianni, che sulla tela del palazzo di Piazza Umberto I porter le suggestioni e la storia di due prodotti cos importanti della storia dell’umanit come, appunto, il pane e il vino. A chiudere questo intenso fine settimana sar il concerto di uno dei pi importanti sassofonisti italiani, Pasquale Innarella che, con il suo quartetto, render omaggio alle note di Dexter Gordon.

E il pane non potrà , infine, mancare tra le mani e sulle tavole dei partecipanti grazie alla proposta gourmet dei food truck Garage Street Food e Pizzonta Aquilana e al punto ristoro a cura di Pro Loco e Sci Club Barrea che permetteranno a tutti di conoscere due piatti della tradizione barreana: gli gnocchetti e il pancotto agli orapi, spinaci selvatici di montagna che crescono nelle alture circostanti.