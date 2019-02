La crisi della democrazia a Sulmona. Il M5S non ha dubbi

Per i pentastellati locali non ci sono dubbi:vince il partito degli antagonisti. La soluzione della crisi, l’ennesima, che si è consumata in Comune mette a nudo i limiti di una classe politica che ha preso in ostaggio da qualche anno la città.I risultati sono sotto gli occhi di tutti.Ma quello che fa discutere di più’ in città, e non solo, è la strana alleanza fra il sindaco Casini (Gerosolimo) e Di Masci che di giorno fingono di litigare e .. di notte fanno accordi. Intanto la città è in agonia-

Sulmona,26 febbraio- La tragicommedia politico-sulmonese, giunge al traguardo, un traguardo purtroppo presumibile, preoccupante, surreale: un nuovo accordo di maggioranza è stato raggiunto proclamando la fine della democrazia. Vince il partito degli antagonisti, perché di protagonisti politici a Sulmona non ce ne sono più.

Sono perfettamente presenti nella nostra memoria i fortissimi dibattiti tra la Casini e Di Masci, spesso al limite della buona educazione, quando erano entrambi in corsa per l’elezione a sindaco, sulle loro diversevisioni sia nell’idea dicome governare la città e nei nomi da proporre.

Quello che era stato annunciato come un provvedimento di “salute pubblica” è divenuto un vero e proprio accordo politico, l’ennesimo “mischia, camuffa e imbroglia”, che dal teatrino dell’Opera Comunale, a notte fonda, vede sgusciare nell’oscurità i suoi attori: il sipario può rimanere abbassato visto che di spettatori non ce ne sono. Non si consente alcuna scelta ai cittadini e chi aveva votato per un soggetto politico, adesso si ritrova al comando il suo rivale, il contro, tutto ciò che il voto democratico non aveva espresso. Loro gli attori dunque, i cittadini le vittime. Il vero soggetto della recita? Le poltrone da occupare o da “tenere calde”.

Considerando e rispettando il voto dei nostri concittadini alle ultime elezioni comunali riteniamo che l’accordo fatto tra il PD e il sindaco non sia un accordo politico, ma un accordo fatto tra due forti personalismi che, piuttosto di prendere atto di un fallimento politico e amministrativo, trovano una convergenza per rimanere ancora all’interno dell’amministrazione attiva.

Ci chiediamo, sostengono gli Amici Beppe Grillo di Sulmona, come farà la nuova maggioranza imposta alla città, in poco più di un anno, a riesumare il motore distrutto. Soprattutto visto che si era andato a votare proprio per i danni provocati da questi stessi nuovi attori… Ci viene da pensare al reciproco scambio di accuse fra la Casini e Bruno Di Masci sulle responsabilità che hanno portato al declassamento dell’ospedale di Sulmona e a tanti, tanti elementi di diversità che, a nostro avviso, non potranno certamente essere d’aiuto alle emergenze ormai gravissime di Sulmona.

Il MeetUp Amici Beppe Grillo di Sulmona, in nome della democrazia partecipata continuamente ferita da questi accordi fatti sui nomi e non sui contenuti, ritiene che l’unica soluzione sia quella di tornare al voto. Presenti nella tempesta, come sempre, lo dimostrerà a chi vorrà dare fiducia a un gruppo vicino alle esigenze delle persone.

Tutti sono invitati a partecipare agli incontri presso la nostra sede, proporre, attuare secondo le proprie esperienze e capacità, perché la città è di tutti e senza l’aiuto dei sulmonesi nulla potrà essere risolto. E tutti insieme, da protagonisti, quando sarà il momento, potremo mandare il partito degli antagonisti a casa”. (h. 8,30)