“Sulmona Protagonista” individua Di Paolo come Garante programma di mandato

Sulmona, 6 settembre– La coalizione Sulmona Protagonista, unitamente al candidato sindaco Andrea Gerosolimo, ritiene che i prossimi anni siano cruciali per il destino di questo territorio ed in questo senso considera fondamentale l’attuazione del futuro programma di mandato.

Un programma che punta soprattutto sul rilancio dello sviluppo attraverso una concreta politica del turismo, sulla riqualificazione del patrimonio comunale e delle ingenti risorse locali e sulla costruzione della centralità di Sulmona come figura di importanza regionale e nazionale.

Il programma dovrà essere la misura della futura azione di governo e dovrà rappresentare un vero e proprio patto tra cittadini ed istituzioni. Per questo dovranno essere determinate le modalità ed i tempi di attuazione dello stesso in modo rigoroso. In questo senso la coalizione ha individuato in Massimo Di Paolo, dirigente del polo tecnico scientifico, la migliore professionalità per tale obiettivo , indicandolo come responsabile e garante di tale fondamentale percorso.