La città non ne puo’ piu’

Non accennano a placarsi le polemiche attorno alla nascita della nuova Giunta Comunale e sopratutto le ragioni che hanno ispirato un modello che da molte forze politiche viene giudicato ” anomalo”. Non è ancora arrivato un chiarimento pubblico ( forse se ne potrà parlare in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale prevista per il prossimo 8 marzo) mentre si acuisce il livello dello scontro politico.Nel mirino è finita la decisione del sindaco di” prorogare l’agonia della città” e la decisione del Pd locale di sostenere l’Amministrazione Casini ribaltando l’indicazione dell’elettorato delle ultime amministrative. Questa sera invece Lega, Forza Italia,Alleanza per Sulmona,Avanti Sulmona,Solidali e Popolari hanno diffuso un duro documento ” sull’accordo pastrocchio” a Palazzo San Francesco lanciando un’appello alla città a ” trovare un sussulto di orgoglio perchè prendano coscienza della gravità della situazione”. Intanto gli osservatori politici cittadini s’interrogano anche sul significato di questa nuova ” solidarietà politica” fra Partiti e Movimenti . E se fosse l’occasione per inaugurare una nuova stagione per la politica cittadina ? Staremo a vedere. Ecco il documento