La città che vogliamo, come ripartire ?

Sulmona, 23 giugno – Nonostante il caldo smodato e fastidioso, nonostante l’aria festaiola che anche in questi giorni si respira in giro per il raduno degli alpini e per le iniziative legate alle giostre,nonostante tutto questo che in molti considerano un diversivo ed elemento di distrazione mai come in questo periodo Sulmona ha conosciuto, in passato, un forte appannamento d’immagine, di credibilità e soprattutto di forza contrattuale.

Non ne dispone con i piccoli comuni del territorio né con la Regione dove nella passata legislatura la città non è stata tutelata adeguatamente a cominciare dalle vicende sanitarie per passare poi alla storia delle aree di crisi, ai trasporti,cultura, sicurezza sismica, ambiente. Già l’ambiente perché nelle ultime ore la decisione di dirottare sul territorio altri rifiuti provenienti dal basso chietino impongono una riflessione ad alta voce che l’Amministrazione comunale finora non ha fatto.

E se la città si opponesse a queste scelte che potrebbero rompere gli equlibri sulla qualità dell’ambiente e dell’aria? E poi a quali condizioni prima Roma ora altri territori debbono scaricare a Sulmona? Questo tipo di programmazione, potrebbe obiettare qualcuno, appartiene alla Regione ma il Comune non puo e non deve restare a guardare e a scrollare le spalle. Non è possibile he oggi l’identità di una città di arte e cultura sia solo quella dei rifiuti

La città non ha un’Amministrazione comunale normale come si conviene alla sua storia e al suo prestigio. Qui’ non è in discussione la persona del sindaco per la verità una brava ragazza sul piano umano ma non adeguata sul piano politico perché oggi non puo’ esprimere una politica oltre le solite lamentazioni perché a Palazzo San Francesco non c’è politica. C’è un coacervo di forze spente, confusionarie e non utili alla città. Sono divise su tutto e quindi potenziialmente deboli per rappresentare gli interessi generali della città.

Chi ha avuto a suo tempo questa idea geniale ( si fa per dire) andrebbe preso a calci nel sedere e allontanato da Sulmona per i danni che ha prodotto. Ma siccome ogni elettore si sceglie i propri rappresnetanti oggi i sulmonesi non possono nemmeno lamentarsi perché queste scelte le hanno determinato proprio loro Ma se questa è la condizione generale come uscirne ? Come restituire lo slancio necessario perché Sulmona torni ad essere protagonista in Abruzzo? E allora l’appello che va lanciato alla politica sulmonese , di quello che rimane, è sicuramente quella presa di coscienza che la condizione in cui si dibattte Sulmona non è piu’ tollerabile.

Andrebbe rivista, magari abbandonata, per fare spazio ad una nuova idea di città e piu’ utile politica di solidarietà capace di far lavorare insieme, nel rispetto necessario dei rapporti di forze, pezzi importanti e diversi della politica e della società civile. Per fare cosa?

-La città nuova che i sulmonesi debbono concorrere a costruire non puo’ essere quella che abbiamo sotto gli occhi ma va delineata e costruita fin d’ora A questo patto di solidarietà, dove tutti debbono sentirisi protagionisti, ogni formazione politica deve poter esprimere le migliori energie, per culltura ed esperienza amministrativa, per costruire un progetto condiviso dove sono fissate alcune prioprità di fondo ( sanità, sociale, sicurezza sismica, ambiente, culktura ecc.)

– La città deve tornare ad essere capofila di un territoriio, ampio e complesso, favorendo politiche di coesione e puntando a rilanciare la politica delle sette Aree funzionali che resta, al momento, la sola capace di fare giustizia sulle vicende sanitarie ( Ospedale di 1^ livello), scuole, trasporti. La proposta dell’Università di Chieti-Pescara va recepita e magari presentata come progetto di legge in Regione stimolando le diverse forse politiche ( di maggioraza o di opposzione) a sottoscrovere il documento

– Aprire con la Regione un tavolo di confronto permanente. Tradotto in riflessioni spicciole è necessario che la Regione riapra la vicenda del progetto di sviluppo del Centro Abruzzo con priorità e risorse adeguate. Tra l’altro la vicenda dell’accordo di programma siglata al Ministero dello Sviluppo economico nel 2008 ( prima comunque del sisma dell’Aquila) andrebbe rispolverato e rilanciato. Ma chi lo puo’ e lo deve fare? Sicuramente l’Amministrazione comunale, le consigliere regionali della zona, i parlamentari del territorio o della provincia

Insomma basta con le grandi strategie, fiumi di parole e montagne di chiacchieere. E se vogliamo dicercela con franchezza magari con uno slogan che va tanto di moda forse non sarebbe sbagliato se anche dalle nostre parti si cominciasse a ragionare con “ prima Sulmona e poi gli interessi personal ( o familiari) e di partito” La città ha bisogno di una classe politica e dirigente nuova ma preparata. La filosofia che giovane vuol dire nuovo e buono non serve piu’. Grande coesione prima in città e poi sul territorio e soprattutto idee chiare e conoscenza vera dei problemi. Noi riteniamo che insieme si puo’ ripartire e bene, soprattutto se c’è tanta volontà e umiltà a a costruire insieme. Il nostro giornale resta uno spazio aperto per quanti volessero avanzare tre piccole idee, non cinquanta, per la città per aiutarla a rialzarsi e guardare avanti per costruire un pizzico di speranza in piu’. Noi ci crediamo e… tu? Buona domenica a tutti

Asterix