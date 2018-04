La Cisl denuncia, criticità a Pediatria nell’Ospedale di Sulmona

Sulmona,4 aprile – Tornano in primo piano i problemi dell’Ospedale di Sulmona e questa volta le criticità riguardano Pediatria. A lanciare l’allarme è la Cisl “ Dal 19 Aprile, infatti, ancora una volta, un Dirigente Medico a tempo determinato lascia, per motivi non professionali, la sede di Sulmona. Ancora una volta- scrive in una nota la dott.ssa Gianna Tollis responsabile medici Cisl Territorio peligno- i Dirigenti Medici in servizio restano in numero critico ma, come in molte altre occasioni, cercheranno di mantenere tutti i servizi in essere per evitare disagi alla popolazione.

Ad onor del vero questa volta l’Azienda ha cercato di rimediare alla carenza con un avviso pubblico (di nuovo un tempo determinato) ma probabilmente dalla graduatoria ottenuta nessun medico sarà disponibile a prendere servizio. La CISL chiede che venga al più presto indetto un concorso per Dirigenti Medici Pediatri a tempo indeterminato. Solo in questo modo, infatti, la Pediatria di Sulmona potrebbe trovare un equilibrio duraturo nel tempo.

Ricordiamo- si legge ancora nella nota– che la UOSD di Pediatria di Sulmona comprende anche il Punto Nascita, per la cui sopravvivenza questo Sindacato ha lottato strenuamente negli anni passati. La nostra attenzione non è mai venuta meno, per cui auspichiamo che questo nuovo momento di criticità venga risolto al più presto e che non sia foriero di nuove disavventure già viste in passato riguardanti il Punto Nascita che, invece, negli ultimi due anni, ha trovato nuovo vigore riguadagnando la fiducia delle mamme peligne.

Sulla Pediatria di Sulmona insiste anche il Centro di Riferimento per la Malattia Celiaca, fiore all’occhiello, insieme con il Centro degli adulti, dell’Ospedale Peligno offrendo un servizio eccellente a circa 200 piccoli pazienti la maggior dei quali provenienti da altre ASL.

Infine, non dimentichiamo che la popolazione di cui si sta trattando è quella pediatrica, la più fragile ma anche la più preziosa della società. Chiediamo con forza che si torni a guardare alla salute pubblica in tutti i suoi aspetti, non solo e non meramente dal punto di vista ragionieristico ma soprattutto mettendo di nuovo al centro dei nostri interessi l’essere umano in quanto tale.

Auspichiamo che mai possa accadere che una coppia di genitori preoccupati per la salute del figlio debba affrontare almeno 80 Km (fino ad Avezzano, 120 se si tratta di L’Aquila) per raggiungere il più vicino affollatissimo pronto soccorso” (h. 9,00)