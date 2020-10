La cerimonia del primo novembre

Sulmona. 30 ottobre- Quest’anno, causa la pandemia del Coronavirus, la suggestiva cerimonia della processione del primo novembre in onore dei defunti, nella città di Sulmona, non avrà luogo. Una ricorrenza questa del primo novembre 2020 che non vedrà la tradizionale, vetusta processione allestita dall’Arciconfraternita della Sanissima Trinità dal saio e cordone rossi e pettorina bianca, con la rappresentanza della Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio bianco e mozzetta e cordone verdi. La processione ha inizio alle ore quattordici e trenta circa con la partenza del corteo dinnanzi la chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio e, percorrendo Corso Ovidio, Viale Giuseppe Mazzini, Via Montesanto, la Strada Regionale 487, giunge sino al Cimitero di Sulmona fra due ali di folla, assiepate dinnanzi il piazzale d’ingresso del sepolcreto, in trepidante attesa.

La banda, che precede la processione, esegue alternativamente le due marce funebri di Alberto Vella dal titolo Una lacrima sulla tomba di mia madre e di Frederick Chopin dal titolo Pio IX, composizioni che scandiscono il tempo del passo secolare dei trinitari, chiamato struscio. Il quadrato di fanali con al centro il Tronco, croce di velluto rosso del XVIII secolo, aprono il corteo; seguono la croce lignea del XVI secolo le altre file di fanali con l’amministrazione del Pio Arcisodalizio e le autorità civili, militari, religiose. Dinnanzi il piazzale vi è la solenne cerimonia della deposizione delle corone ai caduti di guerra, con la banda che esegue il Piave ed il silenzio militare perché la memoria di ognuno rimembri sempre i giovani caduti in guerra per la pace, la democrazia, la libertà, per far avere un mondo di pace, cooperazione internazionale. Il corteo entra in seguito all’interno del cimitero, percorrendo il viale centrale, per giungere dinnanzi l’ossario per ascoltare le parole del vescovo della diocesi. Uno dei momenti fra i più toccanti consta nella partenza della processione dal cimitero all’imbrunire, quando le tenebre iniziano a scendere, ed i fanali trinitari si accendono per la luce della resurrezione e l’inizio della vita eterna.

Come tradizione vuole i trinitari lasciano il cimitero, all’intonare della marcia funebre: questo è un momento toccante di forte commozione finanche difficile da spiegare, che rappresenta il saluti a tutti i defunti. Si ode nel silenzio lo struscio dei trinitari, si vedono le luci dei globi del fanali muoversi in perfetto coordinamento con il tronco trinitario. La processione percorre lo stesso itinerario in senso inverso per far rientro nella chiesa della Santissima Trinità, con la folla la quale assiste in silenzio e raccoglimento. Come sempre molta è la partecipazione da parte dei cittadini, dei fedeli. Quest’anno purtroppo non potremo rivivere nuovamente tali atmosfere, emozioni, a causa dell’epidemia del Coronavirus che sta mettendo a dura prova tutti. Una cerimonia, quella del primo novembre, che ricorda anche un’opera celebre di Ugo Foscolo i Sepolcri, l’editto di Saint Cloud emanato da Napoleone Bonaparte a Saint-Cloud il 12 giugno 1804, con il quale si raccolgono organicamente, in due corpi legislativi, tutte le precedenti e frammentarie norme sui cimiteri; tal provvedimento è la culla la quale segna di fattol’inizio dei cimiteri civici per dare una degna sepoltura erga omnes. La cerimonia del primo novembre è foriera di collegamenti anche con la letteratura italiana, con provvedimenti che muteranno in maniera storica la sepoltura dei defunti.

Andrea Pantaleo