La buona politica e il buon governo nascono prima di tutto dalla Coesione territoriale

Nel pieno della campagna elettorale per le amministrative l’Associazione ” Ripensiamo il territorio” che negli anni scorsi si era distinta per una incessante campagna di sensibilizzazione per affermare una nuova e diversa cultura sulle politiche territoriali rilancia questa strategia che resta, con i necessari correttivi e gli inevitabili adattamenti, ancora di grande attualità-

Sulmona, 5 settembre- Con l’avvicinarsi delle prossime amministrative, emerge di nuovo, e non poteva essere diversamente, l’aggravarsi della situazione Politico Amministrativa del nostro territorio, la sua polverizzazione e dispersione che ci ha indebolito per anni e continua inesorabilmente. Purtroppo nonostante tutte le iniziative, che come associazione “Ripensiamo il territorio” abbiamo intrapreso per cercare di arrivare alle Fusioni dei comuni fino a diventare masse critiche significative, nonostante 7 convegni e tavole rotonde sull’argomento della Coesione Territoriale auspicabile nel Centro Abruzzo, siamo giunti anche a far produrre la legge Regionale del 2016, che ripercorre quella nazionale di Del Rio, dobbiamo riscontrare che siamo drammaticamente e colpevolmente, rimasti al palo, perdendo le opportunità economiche incentivanti di decine e decine di milioni di euro. E’ quanto sostiene l’Associazione in un apposito documento

” Ed oggi plasticamente spunta un altro segnale allarmante- si legge nella nota- con competizioni amministrative in comuni “condominiali” che non riescono neanche a comporre le liste, in alcuni casi si compongono artificiosamente due liste della stessa matrice, cosa che in termini democratici è semplicemente mostruoso. Siamo qui a sottolineare le responsabilità accumulate con ritardi tragici per le condizioni della nostra area, e a stimolare la riflessione sui danni che stiamo accumulando, compromettendo il futuro dei nostri giovani e anziani, e su quanti milioni stiamo sottraendo all’economia, e alla possibilità di ridurre le tasse, migliorare servizi e allestire Progetti di rilancio, disperdendosi dietro ai mille rivoli soliti e clientelari, piuttosto che strategici. Dovremmo riflettere e rispondere al “popolo” su come mai si rinuncia a tanti milioni disponibili del perché tanta incuria. Quanti vantaggi sottratti ai cittadini, tipo la riduzione delle tasse, il miglioramento dei servizi su cui boccheggiamo, e quanti Progetti finanziabili abbiamo perso, continuando a chiacchierare sull’aria fritta di promesse non onorabili a priori, senza alcuna innovazione. E tutto questo per mantenere in vita architetture amministrative obsolete e poltrone e poltroncine tra l’altro con costi esagerati ed inefficienze conseguenti.

Continuiamo a mantenere in vita un sistema di micro-comuni – aggiunge ancora l’Associazione- dove è difficile pure trovare candidati per comporre le liste, dove è impossibile garantire un ricambio generazionale degli amministratori e una vera dialettica democratica, anche perché il voto di opinione, quintessenza della democrazia, è ormai assente e produttore di “clientelismo”, diffusore della Peste che marginalizza le nostre aree interne. Il nostro impegno dal 2012 che avrebbe voluto e meritato un qualche risultato di rinascita innovativa nell’interesse della vita dei nostri cittadini, è e sarà testardamente testimonianza viva e bruciante del fallimento e della colpevole inefficienza strategica di molti Politici, Amministratori e Sindaci che continuano a fare balletti patetici, lasciando sul tappeto, le soluzioni possibili, milioni di euro e conseguenti Progetti, sottraendo ai cittadini il FUTURO.