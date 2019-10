La Brigata Majella, gli abruzzesi che lottarono per la liberazione dell’Italia

Sulmona, 26 ottobre- Premessa: L’inaugurazione del monumento alla Brigata Maiella, avvenuta il 23 ottobre a Sulmona, offre l’occasione di approfondire la storia di quei giovani abruzzesi, come i Mille che lottarono per l’unità d’Italia, che combatterono a fianco degli Alleati e contribuirono, anche col sacrificio della vita, a liberare l’Italia dall’occupazione tedesca e dal nazi-fascismo, durante la seconda guerra mondiale.

Da Casoli a Sulmona

La “Brigata Maiella” nasce a Casoli dal coraggio e dalla tenacia dell’avvocato Ettore Troilo, che aveva spesso sentito apostrofare gli italiani dagli ufficiali alleati con termini dispregiativi: traditori, voltagabbana, ladri, ecc.. La Brigata inizia la sua azione militare a fianco degli alleati il 5.12.1943. Il comandante Troilo riesce ad ottenere, dal maggiore britannico Lionel Wigram, l’autorizzazione a costituire ufficialmente un reparto militare di volontari italiani sulla linea del fronte. Il vice comandante Domenico Troilo scrive:

Casoli, liberata i primi giorni di dicembre dagli alleati, divenne punto di riferimento e di raccolta di quanti intendevano organizzare una resistenza armata contro i tedeschi. […] I successi ottenuti in queste prime azioni fecero sì che il maggiore Wigram (uomo di grande coraggio) prospettò e studiò la possibilità di compiere un attacco nei pressi del Sangro (Quadri, Fallo, Montelapiano, Pizzoferrato) al fine di chiudere in una sacca, conquistando la stazione di Palena, le truppe tedesche dislocate sul fronte che collegava Roccaraso a Cassino.

Donato Ricchiuti, caduto il 1° aprile 1944, al Colle delle Ciavole, nel diario, dal titolo “Nella patria ritrovata” racconta così l’incontro col Maggiore Wigram, prima della battaglia:

Sopraggiunse dopo non molto il maggiore inglese. Tornava dal comando di Casoli, i suoi occhi brillavano dietro i riflessi del fuoco sulle lenti incorniciate di oro. Era evidentemente soddisfatto. Ci strinse a tutti la mano, si congratulò, poi prendendo la serietà di chi ripone nella prossima azione dell’indesiderabile parlò: – Ragazzi, domani l’avanzata. Sono sicuro che ogni sforzo porrete per la riuscita di essa. E’ essa che dovrà ricondurvi alle vostre case; monconi di case, ma sempre vostri cari nidi d’infanzia -. Parlava il suo cuore. Era corsa la voce che era figlio di madre abruzzese, per noi però era un fratello più che un comandante. Era il propugnatore, era la fede di tutti, Vero cuore di patriota, grande figlio d’Inghilterra.

Wigram morirà il 3 febbraio 1944, nella battaglia di Pizzoferrato, che rappresenta il primo combattimento importante della Banda Patrioti della Maiella, come fu chiamata agli inizi. Nel frattempo, l’avvocato Ettore Troilo viene invitato a Cava dei Tirreni dallo Stato Maggiore Italiano con la proposta di inquadrare i volontari abruzzesi nel nuovo esercito italiano. Troilo accetta l’inquadramento nell’esercito italiano, ma come soldati “senza stellette”. Il capo di Stato Maggiore Italiano, Giovanni Messe, acconsente e il 28 febbraio 1944 sottoscrive il documento di riconoscimento in cui è detto:

La Banda al comando dell’avv. Troilo, che ha combattuto molto valorosamente sul fronte meridionale della Maiella, subendo numerose perdite in morti e feriti, deve essere riconosciuta come una formazione volontaria col nominativo di “Banda Patrioti della Maiella”.

La liberazione di Sulmona

Il 9 giugno 1944, oltrepassando il Guado di Coccia, contrafforte della Maiella, vengono liberati i paesi di Campo di Giove, Canzano e Pacentro. A liberare Sulmona, il 13 giugno 1944., arrivano per primi i patrioti della Maiella. Questa, la testimonianza del vice-comandante Domenico Troilo:

Gli abitanti di Sulmona attendevano l’arrivo delle truppe inglesi e avevano tappezzato la città di manifesti di benvenuto in lingua inglese . Fu grande la meraviglia degli abitanti nel vedere arrivare una formazione italiana. Ma i Sulmonesi, dopo la prima incredulità si abbandonarono a grandi festeggiamenti”

Nel settembre 1944 la Brigata Maiella, che non si è sciolta con la liberazione dell’Abruzzo ma ha ripreso la marcia verso il Nord a fianco degli Alleati, lancia il reclutamento di nuovi volontari. Dalla Valle Peligna partono alla volta di Recanati circa trecento giovani.

Per molti di loro non ci sarà ritorno:

– Mario Silvestri, nato a Pacentro, di anni 22, contadino, muore il 3.2.1944 a Pizzoferrato

– Renzo Sciore, nato a Villalago, 17 anni, studente, muore il 25.7.1944 a Poggio S. Marcello

– Amleto Contucci, nato a Sulmona, 35 anni, operaio, muore il 27.7.1944 a Montecarotto

– Giuseppe Saccoccia, nato a Pratola, 25 anni, contadino, muore il 22.11.1944 a M. Castellaccio

– Guido Di Nino, nato a Corfinio, anni 23, contadino, muore il 24.11.1944 a Monte Castellaccio

– Oscar Fuà, nato a Sulmona, 17 anni, studente, muore il 4.12.1944 a Brisighella

– Antonio Presutti, nato a Pratola, 21 anni, contadino, muore il 4.12.1944 a Brisighella

– Vincenzo Presutti, nato a Pratola, 27 anni, contadino, muore il 17.12.1944 a Monte Mauro

– Lorenzo Di Loreto, nato a Pratola, 37 anni, sottufficiale, muore il 20.12.1944 a Casa Faggio

– Alfredo Falconio, nato a Pescocostanzo, 23 anni, pastore, muore il 21.1.1945 a Senio

– Quintino Mastrogiuseppe, nato a Pratola, 25 anni, contadino, muore il 31.1.1945 a Senio

– Amilcare Perpetua, nato a Castel di Sangro, 18 anni, studente, muore il 31.1.1945 a Senio

Gilberto Malvestuto, uno degli esponenti più rappresentativi della Brigata Maiella a Sulmona, ha raccontato le memorie di quel tempo e della Brigata nel libro “Sulle ali della memoria”:

“Attraversando il massiccio della Majella madre, di combattimento in combattimento, scese a Sulmona la leggendaria Brigata Maiella nella quale mi arruolai, a Recanati, con il grado di sottotenente, ed assegnato al comando della sezione Mitraglieri della Compagnia Pesante Mista. Presi parte con detta formazione ai furiosi combattimenti sostenuti in Romagna e in Emilia, per la liberazione di Monte Castellaccio, di Brisighella, Monte Mauro, Monte della Volpe, Monte della Siepe, sul Senio, sul Lamone, sul fiume Idice per la liberazione di castel San Pietro e, all’alba del 21 aprile 1945, alla testa della mia sezione Mitraglieri integrata da un plotone della 1ª Compagnia Fucilieri, entrai, tra le primissime truppe liberatrici a Bologna che, intanto, era anche insorta contro le forze tedesche e fasciste poste in fuga precipitosa verso il Nord”

Il sacrificio di quelli che caddero per un ideale di pace

L’ elenco dei caduti della Brigata Maiella, riportato da Nicola Troilo, è formato da 55 nominativi, indicati con il paese di nascita, l’età, la professione, il giorno e il luogo della morte. Ad oltre settanta anni di distanza, la memoria di queste persone che dettero la vita per un ideale di pace, non deve spegnersi. Erano giovani. Uno di loro, Oscar Fuà, proveniva da famiglia ebraica. Il fratello Luciano, nato nel 1939 e la sorella Giuseppina, nata nel 1924, ricordano con trepidazione la figura del fratello.

“Se fossi stata maschio – afferma Giuseppina – sarei andata anch’ io con lui”. Luciano ha fatto ragione di vita la ricerca sulla figura e sulla morte del fratello Oscar. “Ho conosciuto mio fratello – dichiara – solo attraverso il racconto di mia madre. Quando morì, ero piccolo ed ero stato portato da una domestica di famiglia, Maria Palmerini, a Pescosansonesco, dove rimasi per alcuni mesi. Tutta la mia famiglia, con l’ arrivo dei tedeschi, fu costretta all’ isolamento. Alcuni fratelli si nascondevano presso la famiglia De Vincentis, mentre i miei genitori stavano presso la famiglia Carracini. Mio padre e mia madre si erano convertiti al Cattolicesimo, perché amici del vescovo Luciano Marcante. E proprio in onore del vescovo, mi avevano attribuito il nome di Luciano”.

La famiglia Fuà viveva nascosta nel terrore di essere scovata dai tedeschi e spedita nei lager nazisti. Si verificava a Sulmona ciò che avveniva ad Amsterdam, dove, in un edificio di via Prinsengracht 263, vivevano nella clandestinità la famiglia Frank, i signori Van Daan e il signor Dussel. Il celeberrimo Diario di Anna Frank descrive l’isolamento e la paura di essere scoperti. Ma a differenza dei Frank che furono traditi e deportati al lager di Bergen Belsen dove morirono, la famiglia Fuà non venne denunciata né scoperta. Finita la guerra i Fuà ripresero la loro attività commerciale. La notizia della morte di Oscar fu portata alla famiglia da Stelio Consorte, che riconsegnò alcuni oggetti del ragazzo: una cartolina di Recanati, con alcuni versi di Giacomo Leopardi, non ancora spedita e indirizzata alla sorella Giuseppina; un portafoglio e un pezzo di stoffa dei suoi pantaloni.

La morte di Amleto Contucci viene riferita nei minimi particolari dal Diario storico della Brigata Maiella, stilato dall’ aiutante maggiore, Vittorio Travaglini:

Il 27.7.1944 alle ore 8 i patrioti (Bianchi Giuseppe, Contucci Amleto e Prandini Antonio) del IX plotone, si portavano in esplorazione nella zona di S. Paterniano, da dove proseguivano sino alle adiacenze di Serra dei Conti. Nel ritorno, in prossimità di S. Paterniano, avvistavano in una casa parecchi tedeschi con mortai e cannoni. Provenienti dal sud di Montecarotto arrivarono nel frattempo, in motocicletta, una ventina di paracadutisti della Nembo che, lasciate le motociclette vicino al cimitero di Montecarotto, andarono ad unirsi a Bianchi e tutti insieme iniziarono una violenta sparatoria contro i tedeschi, i quali risposero con qualche raffica e dopo qualche minuto con un violento fuoco di artiglieria e di mortai. Dopo 10-15 minuti il plotone della Nembo riprendeva le motociclette e si allontanava dal terreno dell’ azione. Il Bianchi, dopo qualche ora, decideva a sua volta di rientrare all’ accantonamento, ma a 150 metri dall’ ospedale un colpo di mortaio raggiungeva i tre uccidendo sull’ istante il Contucci, ferendo gravemente il Bianchi all’ addome e più leggermente il Prandini, il quale ultimo rientrava subito all’ ospedale perché si corresse in aiuto del Bianchi”. Trasportato all’ ospedale, Bianchi morirà il giorno successivo. Nel frattempo anche la salma di Amleto Contucci era stata recuperata.

Dopo circa sei mesi dalla morte, in un articolo su Il Sagittario del 14.1.1945, Francesco Giammarco scrive:

Quando Sulmona venne liberata e si iniziava l’ indecente gazzarra di tutti gli eroi del doppio giuoco, dei fascisti camuffati, dei patrioti da strapazzo in cerca di non meritate benemerenze, egli, nauseato da quel carnevale, senza chiedere consiglio a nessuno , neppure a me che considerava più che compagno, fratello, si arruolò nella Banda della Maiella per esprimere così in maniera tangibile ed inequivocabile il suo odio per il nazi-fascismo assassino ed il suo fervido amore per questa nostra Patria martoriata”.

Franco Contucci, il figlio, nato il 7.2.1943, che aveva, quindi, poco più di un anno quando rimase orfano di padre, ricorda il padre come un martire caduto per una guerra che non aveva voluto e contro la quale aveva combattuto.

Mio padre, – afferma Franco Contucci – lavorava allo stabilimento Dinamite Nobel di Pratola Peligna, dove era rimasto invalido ad un ginocchio per un infortunio sul lavoro. E, pur potendo restare in famiglia a causa della sua invalidità, volle arruolarsi nella Brigata Maiella, spinto da un sentimento di vendetta per i soprusi subiti e da una volontà di lotta contro gli orrori della guerra. Si arruolò con l’ ideale di accelerare la fine d’ una guerra, che aveva provocato la morte e la distruzione di intere famiglie. Nel bombardamento di Sulmona del 30 maggio 1944 era caduto anche il suocero e quella morte lo aveva profondamente addolorato.

Dalle pagine del Diario della Brigata Maiella emerge la figura di un Contucci che si prodiga instancabilmente in rischiose operazioni militari. Dopo la morte, il comandante Ettore Troilo farà pervenire alla vedova gli effetti del marito: un portafoglio con qualche documento, un orologio con catena, un ago con filo, un po’ di soldi e alcune immagini sacre. Da allora, questi oggetti vengono conservati come reliquie dalla moglie, Giovanna Di Premio.

Ennio Pantaleo, di soli 14 anni, arriva a dichiarare il falso sull’età per farsi arruolare. Sarà il più giovane della Brigata. Inutilmente la madre andrà a riprenderlo. Lo ha raccontato nel libro, “Avevo solo quattordici anni”:

Gli abitanti di Recanati erano tutti ai lati delle strade per assistere alla nostra partenza. Vidi arrivare mia madre da lontano, tutta vestita di nero per il lutto di mio padre, bagnata e scalza perché le si erano rotte le scarpe. Ci abbracciammo e piangemmo. L’emozione ci stringeva con un groppo la gola e ci impediva di parlare. Qualcuno dei presenti, pensando che mia madre si stesse recando o tornasse dalla vicina Loreto esclamò: “Chissà che grazia grande deve aver ricevuto quella signora per andare scalza!…” Rivedere mia madre fu una cosa bellissima. La scena di lei , bagnata, con le scarpe rotte in mano, non la dimenticherò mai. Appena in grado di parlare, mi disse: “Sono venuta per riportarti indietro, non posso rischiare di perdere anche te”. Le risposi che non doveva insistere, che non doveva rovinare tutto. […] Intanto arrivò l’ordine di partire. Salutai mia madre. Piangemmo di nuovo mentre le promettevo che sarei tornato vivo. L’autocolonna della brigata partì. Non sapevo dove fosse diretta. Alla prima sosta, un partigiano mi disse che saremmo andati in Toscana.

Donne nella Brigata Maiella

Non ci furono molte donne nella Brigata Maiella. Forse una decina. Perfino i loro nomi sono scivolati nell’oblio. Iole Paolini è nata a Sulmona l’8-8-1924. La sua è la storia umile ed eroica delle donne abruzzesi. A sedici anni lavorava alle “riservette” della fabbrica Montecatini di Pratola Peligna. “Al bombardamento del 27 agosto – ricorda – sono rimasta quattro ore sotto le macerie. Mi chiamavano, ma non potevo rispondere perché avevo perso la voce. Solo più tardi, al botto d’un’altra bomba mi riebbi e mi tornò la voce”. Iole era fidanzata con un soldato italiano, Ernesto Arsuffi, nato a Bergamo il 25-2-1918, infermiere al campo di concentramento di Fonte d’Amore. Si sposarono il 22 marzo 1944. Dopo la liberazione di Sulmona e l’arrivo dei patrioti della Brigata Maiella, marito e moglie decisero di arruolarsi alla Brigata. Come suo fratello, Gaetano e il cognato, Orlando Del Monte, sergente maggiore della Brigata. “Facevo un po’ di tutto: cucinare, lavare, curare ferite” precisa con passione. “Ci fermammo a Castel San Pietro, mentre gli altri raggiunsero Bologna. Nel dopoguerra, il comandante Ettore Troilo, divenuto prefetto di Milano, aiutò mio marito a trovare un impiego come infermiere presso l’Ospedale neuro-psichiatrico di Bergamo”. Iole non ha avuto riconoscimenti istituzionali. Non li ha mai chiesti. Ma la sua testimonianza di vita è certamente paragonabile a quella delle grandi protagoniste. Anche se la storia delle donne nella resistenza resta ancora una pagina bianca.

Bibliografia

. AA-VV. (Rosalba Borri, Luisa Fabiilli, Mario Setta), E si divisero il pane che non c’era, nuova edizione a cura dell’Ass.Cult.”Il sentiero della libertà/Freedom Trail”, Qualevita, Torre dei Nolfi 2009 – Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona, Il sentiero della libertà. Un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi, Laterza, Roma-Bari 2003 -Gilberto Malvestuto, Sulle ali della Memoria, per non dimenticare, Amministrazione Provinciale dell’Aquila, 2010 – Ennio Pantaleo, Avevo solo quattordici anni. Il più giovane patriota della Brigata Maiella, a cura di Ezio Pelino, Amministrazione Provinciale, L’Aquila 2007 – Marco Patricelli, I banditi della libertà. La straordinaria storia della Brigata Maiella, partigiani senza partito e soldati senza stellette, UTET, Torino 2005 -Donato Ricchiuti,, Nella patria ritrovata. Diario di un partigiano della Majella, 1943-1944, a cura di Enzo Fimiani, NOUBS, Chieti 2003 – Domenico Troilo, Gruppo Patrioti della Maiella, edizioni del Gesso, Gessopalena 2004 -Nicola Troilo,, Brigata Maiella, S.E.T.I., Roma 1967 -Denis Forman, Wigforce Story, D’Abruzzo, Menabò, Ortonaa 2012

Mario Setta

fotografie di Andrea Pantaleo