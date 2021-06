La bella storia dei tre giovani imprenditori premiati ieri a Sulmona

–Tre storie diverse,importanti che fanno bene al nostro territorio e chissà,magari,possono aiutarlo a guardare avanti con un pizzico di fiducia in piu’. E poi le tante energie di giovani e anziani che si muovono in questo settore forse un giorno possono ancora tornare utili per nuove idee e nuovi progetti

Sulmona, 16 giugno– Uno degli argomenti di cui più si parla ultimamente è la difficoltà che molti esercizi commerciali, strutture ricettive, aziende agricole incontrano nel reperire personale da impiegare. Si stenta a crederlo, se si guarda ai numeri della disoccupazione. Eppure la stessa difficoltà è emersa ieri, durante la cerimonia, sobria e significativa, che si è tenuta a Palazzo San Francesco, per premiare le indiscusse capacità imprenditoriali di Mauro Cianti, Cinzia Cinotti ed Ennio Orsini.

Siamo sicuramente felici che Don The Fuller, Piccola Ludo e Lavi siano produzioni tessili interamente “made in Abruzzo”. Ma sarebbe stato ancora più bello se fossero state “made in Sulmona”. E avrebbero potuto esserlo. Se solo gli imprenditori avessero trovato in loco manodopera specializzata. Sembra passato un secolo da quando la città ospitava nella allora fiorente zona industriale la “Termini”, importante azienda di manifatture tessili che lavorava per le più grandi case di moda.

Ci piace pensare che non tutto sia perduto e che possa diventare presto realtà il sogno che Cinzia Cinotti ha dichiarato di custodire da tempo in un cassetto. Si tratta di una scuola di formazione, una scuola aperta a tutti coloro che volessero imparare la preziosa arte del taglio e del cucito. E magari, per le persone più dotate, ideare percorsi di specializzazione nel merletto a tombolo o nel ricamo ad uncinetto, arti preziose che la nostra regione può annoverare tra le sue migliori tradizioni. Basterebbe un piccolo inserto realizzato da mani sapienti a rendere unico e inimitabile un qualsiasi capo di abbigliamento.

Chissà quante “nonne” abruzzesi sarebbero felici di tramandare alle nuove generazioni un simile sapere! Potrebbero essere coinvolte nel progetto, sarebbe sicuramente un toccasana per chi crede di essere diventato inutile in una società ipertecnologica. E, per quanto grande e variegato sia il mondo, una cosa è certa: il made in Italy è il marchio più ricercato, da sempre garanzia di originalità e qualità.

A ben guardare, sarebbero tanti i risvolti positivi che un simile progetto potrebbe avere, pertanto, l’augurio che facciamo a Cinzia, e a Sulmona, è che questa idea trovi terreno fertile, che venga accolta, sviluppata, ma, soprattutto, trasformata in una solida realtà imprenditoriale.

Francesca De Luca