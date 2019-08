Jamme mo’ ha incontrato il sindaco. Tante ( troppe) le priorità avanzate

Sulmona, 5 agosto– Una delegazione del Consiglio direttivo dello Jamm’mo’ ha incontrato nella giornata di ieri il Sindaco Casini. “ Molti temi nell’agenda di marcia del sodalizio – si legge in una nota- a partire dalla Sanità per finire alla ZES (Zone ad Economica Speciale).Abbiamo portato all’attenzione del sindaco, attraverso un documento consegnato nelle sue mani , le numerose tematiche che reputiamo siano alla base della sopravvivenza dell’intero Centro Abruzzo e permettere alle future generazioni di non emigrare in cerca di un lavorio. La Costituzione dell’Ospedale del Centro Abruzzo con Connessione funzionale tra Sulmona , Popoli e Castel Di Sangro. Tale Soluzione è l’ unico strumento per garantire un’offerta sanitaria specialistica ai cittadini di questo territorio. La presenza di 3 presidi di base invece di un solo Ospedale di primo livello in connessione funzionale porterebbe ad un un progressivo depauperamento per via dell’eccessiva frammentazione dell’ utenza e ridotto numero di prestazioni La sanità è sull’orlo del collasso per via della carenza di organico che sta paralizzando tanti servizi. Evidenziamo che nonostante ciò, grazie al senso di responsabilità di tanti professionisti, molti reparti stanno lavorando a pieno regime con ottimi risultanti in termini quantitativi e qualitativi.

Urgente e non più rinviabile l’espletamento dei concorsi dei Direttori di struttura complessa. Attualmente su un totale di 5 previsti in dotazione organica 3 sono vacanti .Nello specifico sono sprovvisti di Direttore la U.O.C di Medicina, Chirurgia ed Ortopedia reparti strategici per l’espletamento delle attività specialistiche dell’Annunziata. In ultimo mantenere la vocazione Ortopedica determinerebbe un importante indotto con effetti positivi sia in termini di risposta ai bisogni di salute che occupazionali.Ricordiamo- prosegue il documento- che il polo ortopedico connesso con la riabilitazione intensiva della clinica San Raffaele determinerebbe un volano di sviluppo importante per il Centro Abruzzo. Una medicina territoriale priva di supporto ed investimenti necessari per garantire una buona assistenza. Necessaria è la costituzione delle Uccp che permetterebbe di garantire un assistenza di qualità più vicina al cittadino evitando ricoveri impropri ed aggravio di spese.La Zes (Zona economica speciale) collegata al corridoio Tirreno Adriatico, caratterizzata da un importante piano strategico è una delle poche strade per garantire una crescita economica duratura.

La digitalizzazione dei processi penali e civili e valorizzazione presenza Istituto di Pena tra i più importanti d’Europa quali strumenti per garantire la sopravvivenza dei tribunali minori.Un progetto complessivo di edilizia pubblica per garantire una sede scolastica a tutti gli studenti. I ritardi per l’avvio dei lavori della Masciangioli non sono più accettabili se si considera che l’aumento dei fondi per la messa in sicurezza è dovuto in parte all’incuria di questi anni.Necessario un piano per la viabilità del centro storico in grado di valorizzare le bellezze architettoniche senza ledere gli interessi legittimi dei commercianti. Abbiamo ribadito al sindaco che è necessario uno scatto d’orgoglio !! Siamo pronti a collaborare con tutte quelle forze del Centro Abruzzo che vogliano davvero far prevalere gli interessi della nostra comunità”. (h. 18,00)