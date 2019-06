” Jamm mo ” evidenzia le ‘perle’ della città

Sulmona, 25 giugno-Anche se tantissime sono le cose che andrebbero fatte in una città tanto bella quanto interessante quale é Sulmona e, seppur diversi sono ancora gli interventi da realizzare sull’arteria più trafficata di Sulmona, vale a dire Viale della Repubblica, l’Associazione di Promozione Sociale e culturale JAMM MO plaude l’Amministrazione comunale e chi ha realizzato i lavori per aver messo in sicurezza il pozzo scoperto che della sua situazione ne abbiamo denunciato qualche giorno fa pericolosità.

Se poi aggiungiamo il fatto che ad esso si è aggiunto lo sfalcio dell’erba allora possiamo sicuramente dire che per Viale della Repubblica stiamo sulla “strada” giusta.L’associazione “Jamm Mo” APS continuerà nell’opera di monitoraggio delle problematiche cittadine e magari, anche attraverso l’aiuto dei cittadini, interagire con gli organi competenti affinché i problemi evidenziati vengano a risolversi. A tal proposito l’Associazioneha attivato una pagina Facebook alla quale tutti potranno accedere collegandosi al link jm aps e che sabato prossimo, per chi lo vorrà, sarà sottoposta all’attenzione di tutti in occasione della presentazione che avverrà alle ore 17.00 presso il caffè letterario in Piazza XX Settembre.(h.9,00)