Italica: fare chiarezza sui benefici derivanti dalla raccolta rifiuti

Sulmona, 28 marzo– L’aumento, seppur contenuto, della tariffa per il servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (0,50centesimi per le famiglie e 1 euro per gli esercizi commerciali) stride rispetto al risparmio che l’amministrazione ottiene proprio dal raggiungimento del 70% di differenziata in città, superato a febbraio con tanto di plateale annuncio della presidenza del consiglio comunale. Che fine ha fatto e come è stato impiegato questo beneficio? Lo chiede all’assessore comunale Stefano Mariani, il coordinatore del Movimento Italica, identità e territorio, Alberto Di Giandomenico.

Secondo il portavoce del Movimento Italica “I benefici economici derivanti da questa importante quota di raccolta differenziata non sono stati avvertiti dalla popolazione e non sono serviti a calmierare le tariffe del servizio che, al contrario, sono di nuovo aumentate ma la qualità è rimasta quella che era Chiedo all’assessore Mariani di essere dettagliato e di giustificare, carte alla mano, l’ulteriore sacrificio chiesto ai sulmonesi – incalza il portavoce del Movimento Italica – A prescindere dal dovere civico che spinge i cittadini a differenziare i rifiuti domestici, la raccolta differenziata garantisce al Comune un risparmio che supera i 400 mila euro e vorrei capire come sono o saranno impiegate queste risorse, a cosa sono servite o serviranno? – domanda Di Giandomenico – La trasparenza dell’azione amministrativa, soprattutto se si tratta di aumenti delle tariffe, non solo è dovuta, ma è indispensabile per non far venire meno il rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori. Non è chiara, a questo punto, nemmeno la ragione dell’aumento del costo del servizio. Non si può far pesare sui cittadini onesti il costo della disonestà di chi non vuole pagare e così facendo l’amministrazione non invoglierà nessuno a mettersi in regola, tanto c’è chi paga per loro! É troppo facile ragionare come l’assessore fa e giustificare con tanta superficialità l’aumento della tariffa. Le persone oneste vanno in galera per chi commette il reato? Il risparmio garantito dalla differenziata è servito forse a rafforzare il servizio con altre attrezzature e nuove assunzioni per migliorare il sevizio? Allora è indispensabile che tutto ciò risulti dai verbali compilati, in fase di controllo analogo, in cui dovrebbero risultare richieste aggiuntive di mezzi e di personale. Il Comune non confonda per stupidità la bontà di questa comunità che da gennaio è impegnata a differenziare”. (h. 9,15)