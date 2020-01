Italica ‘bacchetta’ le consigliere regionali peligne:è sufficiente quello che avete fatto?

Sulmona, 10 gennaio– “Solo con la cultura non si mangia, non si sfama un’intera popolazione non garantisci lavoro alle famiglie di un territorio orograficamente già penalizzato” Lo scrive Alberto Di Giandomenico leader del Movimento d’identità e territorio Italica – – “Solo con la cultura non si mangia, non si sfama un’intera popolazione non garantisci lavoro alle famiglie di un territorio orograficamente già penalizzato” Lo scriveleader del

“Molti sono costretti a lasciare le aree interne- aggiunge- non solo per lavorare, ma per curarsi. Persino gli anziani sono costretti, in questo periodo invernale, a viaggiare per i servizi sanitari che sono stati cancellati, anche a nostra insaputa, dall’ospedale di Sulmona. Nel cuore d’abruzzo la popolazione invecchia e gli ospedali si svuotano di servizi e personale. Possibile che si debba far finta di nulla e poi cantare persino vittoria per aver recuperato qualche risorsa da destinare ai soliti rami secchi?”.

“Con due consigliere regionali in maggioranza all’Emiciclo siamo riusciti ad ottere qualcosa per il territorio?” domanda Alberto Di Giandomenico, coordinatore di Italica, che chiede conto sulle politiche del territorio. Dichiarare di aver portato denaro alla cultura non ha senso se poi soprattutto nella città di Sulmona i servizi in tal senso sono stati chiusi o accorpati ad altre realtà. Non è chiaro a quale cultura giovi il finanziamento regionale