Istruzione: pubblicata guida per formazione a distanza IeFP

Pescara, 15 aprile- – Una vera e propria guida operativa in grado di rispondere ai dubbi interpretativi legati alla formazione professionale nel periodo di emergenza sanitaria. Il documento è stato predisposto dal Servizio Istruzione della Regione Abruzzo che ha voluto fornire agli organismi di formazione impegnati nell’istruzione professionale indicazioni operative per la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) anche in modalità duale. La guida operativa fa riferimento allo strumento della cosiddetta formazione a distanza (FaD), allo stato l’unica possibile nel campo della formazione e autorizzata dalla Regione Abruzzo per quei percorsi formativi naturalmente riconosciuti e autorizzati dall’ente. All’appello mancavano proprio i percorsi IeFP, per i quali il Servizio Istruzione ha previsto anche per essi la formazione a distanza sia per l’attività degli OdF sia per l’attività all’interno di un contesto lavorativo mediante tirocinio curriculare.

La guida operativa tocca naturalmente anche i campi del Sistema Duale e dell’Apprendistato, con l’obiettivo di ridurre al minimo le condizioni di disagio procurate dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Proprio il settore della formazione e dell’orientamento professionale ha dovuto far fronte nell’ultimo mese a radicali modifiche per uniformare le condizioni di sicurezza richieste per il contenimento del virus Covid-19 con le esigenze della formazione professionale in modo da evitare il blocco di tutto il comparto. In questo senso, a più riprese, la Regione è intervenuta autorizzando la formazione a distanza (FaD/e-learning) dove è possibile, emanando linee di indirizzo per i percorsi formativi. La stessa modalità di intervento è stata adottata anche per i percorsi IeFP, che dunque ora hanno uno specifico manuale operativo e linee di indirizzo per l’attuazione della formazione a distanza.