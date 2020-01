Istituto Alberghiero di Roccaraso, aiutare i giovani a trovare lavoro

– tra i primi in Italia a siglare la convenzione con “Jobs4kitchen”-

Roccaraso,9 gennaio– .Una convenzione all'avanguardia tra la scuola e una piattaforma nazionale per far incontrare la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. L'Istituto Alberghiero di Roccaraso è tra i primi istituti in Italia a siglare, nei giorni scorsi, una convenzione con "Job4Kitchen" e il dott. Cesidio Borrelli, un sistema innovativo, sviluppato da Exagogica, che grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, facilita l'incontro tra giovani professionisti in cerca di opportunità e strutture, nell'ambito della ristorazione e del settore alberghiero, che desiderano selezionare personale qualificato. Per entrare in Jobs4Kitchen bastano pochi e semplici clic. È facile nel suo utilizzo ed è estremamente accurato: grazie ai suoi strumenti il sistema calcola con precisione la compatibilità tra professionisti e strutture.

“Siamo orgogliosi di essere tra le prime scuole ad abbracciare un progetto così innovativo e gratuito come Jobs4kitchen” afferma Cinzia D’Altorio, preside dell’Istituto alberghiero “progetto che rappresenta un’occasione unica e preziosa per tutti i nostri ragazzi che stanno per diplomarsi e muovere i primi passi nel mondo del lavoro”.

La piattaforma “Jobs4kitchen” consente di candidarsi in maniera semplice e veloce alle offerte di lavoro pubblicate dalle strutture nella piattaforma stessa. Allo stesso tempo, le imprese del settore utilizzano il servizio per individuare velocemente il personale in grado di soddisfare le loro specifiche esigenze.(h.14,00)