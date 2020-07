Ippolito (Spallanzani): “La proroga? E’ giusto un forte controllo centrale!

“Non si può affrontare un’emergenza senza uno stretto controllo centrale. È per questo che do una valutazione positiva della decisione di prorogare lo stato di emergenza. Fino a quando non ci sarà un vaccino o una cura, il coronavirus sarà la normalità. Dobbiamo capirlo». Lo dice stamani al quotidiano “ Il Messaggero” Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, è uno dei più prestigiosi esponenti del Comitato tecnico scientifico su Sars-CoV-2.

Professore, non si può escludere una seconda ondata. Gli strumenti messi a disposizione dallo stato di emergenza possono aiutarci?

“Fasciarsi la testa con la preoccupazione sulla seconda ondata non serve a nulla. Chiunque millanti certezze assolute su questa epidemia non ha le basi per farlo. Lo strumento dello stato di emergenza, però, permette di attuare rapidamente procedure amministrative e risparmiare tempo in caso di necessità. Ce n’è bisogno, perché l’epidemia non è finita. La mia opinione è che dobbiamo tutti abituarci ad una nuova normalità nella quale, fino a quando non ci sarà un vaccino o una cura definitiva, tutte le mattine accanto al bollettino meteo dovremo guardare anche il bollettino epidemiologico”.

Le valutazioni settimanali della cabina di regia ci dicono che l’epidemia non ha più una decrescita, ma sostanzialmente ha una stagnazione. Dobbiamo preoccuparci?

“Dobbiamo essere attenti e scrupolosi. Né preoccuparci né rilassarci troppo. I dati del monitoraggio settimanale – ma anche e soprattutto le notizie che ci giungono da altre parti del mondo – ci dicono che il virus è sempre in circolazione, e nuovi focolai possono manifestarsi appena si presentano le condizioni”.