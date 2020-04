“Io voto Caterina Pacella” una sulmonese in gara al 1^ Concorso canto lirico SOI

Sulmona,12 aprile– La giovane cantante lirica Caterina Pacella, classe 1996, nata e residente a Sulmona è stata selezionata per la partecipazione al 1º Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins. Il concorso a nome del famoso Soprano, pionieristico in questa concezione, è volto a individuare e lanciare i talenti eccellenti italiani sia in streaming che dal vivo, sensibilizzando il pubblico, anche neofita, ad accogliere favorevolmente questa soluzione. In tempi di epidemia il paese del Belcanto non si ferma e lo streaming si aggiunge come valore importante e strategico nell’emergenza, così anche da casa fa sentire la sua voce attraverso la votazione di una video esibizione canora.

Caterina Pacella, laureata presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, ha in attivo diversi concerti in Abruzzo ed in diverse realtà liriche italiane, si è fatta notare dagli addetti ai lavori per la sua voce dall’estensione eccezionale, tra i giudizi e le critiche si legge: “Una delle rare, bellissime e potentissime voci del giovane panorama lirico”.

A decidere i vincitori sarà il voto del pubblico sommato a quello della Giuria di esperti, che con il suo alto livello è la garanzia della serietà e professionalità del concorso. E’ possibile supportare la nostra concittadina attraverso il link del video, dove lasciare il proprio voto, scrivendo nei commenti: “IO VOTO CATERINA PACELLA”.Ecco il link del video della performance dove votare: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=648843539237475&id=151991042256063