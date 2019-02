Io speriamo che me la cavo (atto finale)

Sulmona, 20 febbraio- Ricordate il film “ Io speriamo che me la cavo” diretto da Lina Wertmuller e interpretato da Paolo Villaggio che dal 1992 ha divertito generazioni intere giovani e adulti? Questo film è di un’attualità imrpessionante solamente se riuscissimo ad adattarlo alla situazione politica che si sta generando a Palazzo San Francesco con un’Amministrazione comunale in agonia da troppo tempo ( non perche’ prima avesse espresso di meglio) e che tutti vorrebbero mandare a casa apparentemente e poi nei fatti tutti remano, si trasformano, saltano da una parte all’altra, fanno capriole strepitose pur di frenare questo disegno disgregatore.

Tutti hanno una ricetta e tutti pensano di avere a portata di mano la soluzione giusta; tutti pensano di fare i furbetti ( giovani inesperti e vecchi tromboni della politica di casa nostra) tutti sognano un posto al sole nella futura amministrazione della città ,tutti credono di stare dalla parte giusta. E invece?

Siamo alle solite con tanta confusione,chiacchiere inutili. Insomma uno spettacolo desolante. Sia detto con molta franchezza se il giudizio sulla maggioranza civica di Palazzo San Francesco dev’essere severo quello sulle opposizioni non consente sconti. Le voci che si sono rincorse per l’intera giornata sui pastrocchi che si vorrebbero costruire, con parte dell’opposzione, tutti sono imperniati sugli strapuntini per un posto in piu’ o in meno in una giunta futuribile. E’ malinconico non tanto perché nessuno in Consiglio Comunale ha cercato di spiegare finora alla città dove ha fallito l’Amministrazione Casini ma nemmeno come pensa di superare le emergenze del momento.

Il discorso della Giunta di Salute pubblica è un’ipotesi datata che oggi potrebbe non avere nessun senso soprattutto se non si individuano alcuni piccoli ma essenziali obieittivi da affidare a persone di grande capacità in grado di fronteggiare le sfide del momento. E sia detto con molta chiarezza chi pensa di utilizzare anche per questa esperienza personaggi mediocri del passato che a Palazzo san Francesco hanno prodotto solo guasti non ha capito che i sulmonesi non sono disposti a tollerare piu’ nulla.

E allora si vada al piu’ presto in Aula per parlare alla città e spiegare le ragioni delle proposte che si intendono portare avanti perché oggi piu’ che mai c’è bisogno di chiarezza e di lealtà anche perché la politica è l’arte del possibile a mortificarla solitamente sono gli uomini spregiudicati che pensano sempre di prendere per i fondelli un’intera comunità con il bel risultato che la Sulmona dei giorni nostri è quella che tutti abbiamo sotto gli occhi. E scusate se è.. poco. Buona serata a tutti.

Asterix

foto: libreria Toscana