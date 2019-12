Io speriamo che me la cavo

Sulmona, 1 dicembre– Nella storia politica di questa città mai si era registrato uno spettacolo così decadente come quello che ci viene presentato in queste settimane. Con decine di emegenze e priorità da affrontare Sulmona appare sempre piu’ impotente a governare questa fase assai delicata. A Palazzo San Francesco c’è una confusione imbarazzante.

Spesso attorno al sindaco si concentrano attacchi e critiche ingenerosi ma tutti sanno in questa città che il primo cittadino nella graduatoria delle responsabilità non è collocata al primo posto. Le responsabilità maggiori vanno ricercate soprattutto fra coloro che avevano ideato questo progetto fondato sul civismo casereccio senza idee e senza programmi. Mettere insieme una serie di giovani inesperti e senza esperienze alla guida della complessa macchina politica amministrativa è stato il danno peggiore che si potesse regalare a Sulmona a riprova che in politica “ non sempre il nuovo è giovane ed il giovane è il.. buono”.

Questo progetto sostenuto a larghissima maggioranza dai sulmonesi è stato un vero fallimento non solo per i risultati raggiunti ( pochi), per quelli mancati ( tanti) e per i danni prodotti Non bisogna dimenticare il doppio voto a favore del progetto di riordino della rete ospedaliera ( unica città In Abruzzo a schierarsi a favore) che portò al declassamento dell’Ospedale peligno E poi i silenzi irritanti su scelte e politiche che hanno riguardato la città ed il territorio.

Il secondo aspetto riguarda il fallimento della coesione territoriale che resta,ancora oggi, un valore aggiunto per costruire insieme una strategia precisa per il territorio . Perfino le poche iniziative avviate a suo tempo dall’Amministrazione Ranalli sono state vanificate.

Ma in questi ultimi anni la città ed il centro Abruzzo sono rimasti lontani dai tavoli decisionali della politica regionale. Se nella altre città abruzzesi queste politiche venivano condivise a Sulmona sono state quasi sempre subite. La storia del Masterplan o della bretella ferroviaria sono gli esempi piu’ clamorosi

Ma è chiaro che la parte fondamentale delle responsabilità appartiene al vuoto della politica. In Consiglio comunale non si conosce piu’ il confine tra maggioranza e minoranza, gente che ha cambiato casacca saltando da una parte all’altra con grande disnvoltura. Molti hanno cambiato partito e bandiera, altri addirittura coalizione e si sono adattati al nuovo corso. Gli ex Consiglieri del Pd hanno deciso di passare in maggioranza pur restando fra i banchi dell’opposizione.

E poi i Partiti che a Sulmona hanno avuto una storia importante. Di molti non si ha traccia. Se si esclude l’attivismo degli ultimi mesi del Partito Democratico degli altri non si hanno notizie. Che fine ha fatto,ad esempio, Forza Italia che pure da queste parti ha avuto una storia importante? E perché La Lega è invisibile sui problemi di questa città ? il M5S perché è silenzioso? E Fdi che idea ha di questa città ? Possibile che non hanno nulla da dire su tutto quello che sta accadendo mentre i Movimenti che hanno ispirato le diverse liste civiche si sono sciolti al sole.

E mentre tutto questo accade la città resta in agonia si continua a pensare alla data del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale ma nessuno avanza uno straccio di idea su come arrivarci,con quali programmi e con quali uomini ( e donne). mentre il tessuto sociale ed economico di Sulmona si è allentato,alcuni fenomeni malavitosi ingranditi, la politica indebolita. Oggi la condizione della città è peggioranta rispetto agli inizi di quest’anno quando qualcuno pensò di inventarsi la “ giunta di salute pubblica” che poi nessuno ha percepito per il verso giusto.Anzi

Ecco perché c’è poco da stare allegri sugli scenari che abbiamo di fronte perché il rischio reale,senza costruire nuove e piu’ solidali condizioni per il governo della città,è che l’Amministrazione che verrà,presto o tardi, non potrà fare di piu’ e forse meglio di quella che sta andando a casa.E nessuno s’illuda come diceva Paolo Villaggio nel film ‘Io speriamo che me la cavo’ perché i sulmonesi, gente orgogliosa che ama la propria terra, una volta li puoi prendere per i fondelli con chiacchiere e promesse non certamente due. Ma di questo riparlememo presto. Buona domenica a tutti

Asterix