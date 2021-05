Io speriamo che me la cavo

Sulmona, 23 maggio– Stento ancora a crederci. Ieri sera mentre camminavo per strada mi ha avvicinato un amico che non incontravo da tempo e mi ha chiesto di sostenerlo alle prossime amminstrative di Sulmona perchè lui si sarebbe candidato. Si tratta di un professionista abbastanza giovane, convinto sostenitore di alcuni valori della politica che negli ultimi anni si è particolarmente distinto a combattere il cosidetto civismo sulmonese E fin qui abbastanza normale perché questo signore mi è parso abbastanza convinto e anche motivato tanto che la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di chiedergli con quale partito o almeno con quale coalizione intendesse candidarsi .

Quì mi son cadute le braccia perché con uno sguardo quasi smarrito e con grande sincerità ha ammesso di non saperlo ancora perché i suoi referenti organizzativi stanno trattando, contemporaneamente, con la sinistra e con la destra la loro partecipazione , tanto che possono nascondersi tranquillamente in una formazione civica e stare bene dall’una o dall’altra parte. Tanto a Sulmona, diceva, i due schieramenti sono la stessa cosa per idee( poche), comportamenti( assai discutibili),assenti su tutto negli ultimi cinque o sei anni.” L’importante- ha poi aggiunto- è essere eletto e stare in Consiglio”.

Per carità ognuno è libero di pensarla come vuole ma, sicuramente, Sulmona meriterebbe qualcosa di piu’ e di meglio anche perché ci riesce difficile immaginare la nostra città dove la storia politica è stata in passato di indiscusso prestigio e valore, caratterizzata da diversi obiettivi mancati ma sicuramente da tanti successi, vedere la politica oggi affidata ad un’armata Brancaleone, dove molta gente si nasconde dentro pericolose ammucchiate senza identità e senza simboli storici delle rispettive formazioni.

Un po’ come i “ furbetti della politica” che vogliono sfuggire al giudizio degli elettori e sottrarre i propri partiti di riferimento a quelle magre figure che pure sono dietro l’angolo. Ma il bello di questa città è che ci si conosce un po’ tutti anche perchè molti di quelli cheoggi si lamentano sempre quando sono stati chiamati ad amministrare hanno fallito tutti i loro obiettivi o sono stati allontanati perchè incapaci di tradurre in atti concreti le loro lamentazioni o chiacchiere e magari oggi sognano, sbagliando, un un nuovo giro sulla giostra di Palazzo San Francesco. Ricordate quel libro fortunato “Io speriamo che me la cavo” sessanta temi di bambini della scuola elementare di Arzano quel comune dell’entroterra nord di Napoli scritto dal maestro Marcello D’Orta ? Una iniziativa editoriale di grande successo che diverte i bambibni e fa riflettere gli adulti Non so perchè ho pensato proprio a questo libro mentre guardavo sconsolato quel giovane amico che vuole candidarsi alle prossime amministrative perché non potevo immaginare la condizione in cui è ridotta la politica di questi tempi nella mia città. Buona giornata a tutti

Asterix