Investire sulla tutela dell’ambiente. Il significato di una scommessa

La riserva naturale “ Monte Genzana Alto Gizio” compie il prossimo Dicembre 23 anni dalla sua istituzione avvenuta grazie ad una legge regionale grazie alla proposta dell’allora Presidente del Consiglio regionale Gianni Melilla e all’infaticabile spinta di Minmì D’Aurora giovanissimo e combattivo dirigente della Camera del Lavoro di Sulmona.Quella strategia era una intuizione che ha consentito al territorio di entrare in un discorso ampio e piu’ complesso ma anche un modo intelligente per dare una risposta ai tanti problemi che affliggono questo territorio ma è anche un’occasione per invitare la politica locale e regionale ad avviare una riflessione sui risultati raggiunti, su quelli mancati e su come costruire una nuova via allo sviluppo. A cominciare dalla una diversa coesione territoriale

Sulmona, 24 novembre– E’ tornato forte in questi giorni il dibattito sul futuro del Centro Abruzzo sulle prospettive di un nuovo sviluppo e sulle incertezze che accompagnano il cammino di questo territorio alla ricerca di nuove speranze per arrestare anche quella emoraggia costante, ma sicuramente pesante, del decremento demografico ( seimila solo nella città di Sulmona) registrato negli ultimi anni.

Ieri poi la visita del Ministro per il Mezzogiorno Provenzano in alcuni centri abruzzesi e alcune riflessioni sulla opportunità di rilanciare politiche attente e puntuali per le aree interne danno ulteriori spinte alla necessità di fare presto e.,possibilmente, bene.

Finora l’assenza di politiche mirate per salvaguardare questo territorio che paradossalmente è fuori dalle principali strategie regionali e la debolezza della politica locale di farsi parte attiva senza inseguire i problemi hanno fatto il resto. Ma non si puo’ costruire nessuna strategia per il futuro se prima non si tiene conto dei risultati e degli obiettivi mancati in questi anni sulle cause, sulle responsabilità e anche sulla scarsa convinzione

Eppure nel Centro Abruzzo agli inzii degli anni settanta l’avvento dei primi segnali di industrializzazione, quindi di nuova occupazione, avevano alimentato nuove speranze a tanti giovani per non imboccare piu’ la strada dell’emigrazione.

Un sogno che durò pochi anni prima di incontrare quella preoccupante inversione di tendenza e per arrivare negli anni successivi a quella fase di stagnazione della nostra economia. Complice sicuramente condizioni congiunturali complesse ma anche la politica incapace di aggredire adeguatamente le sfide per questo territorio Sulmona e l’intero territorio, dopo aver conosciuto un processo di crescita consistente agli inizi degli anni settanta che aveva alimentato nuove prospettive di crescita, a cominciare dall’insediamento Fiat ( anche una serie di piccole altre iniziative),alla nascita del Nucleo Industriale, alla realizzazione e potenziamento di alcune infrastrutture aveva poi riassaportato gli effetti pensanti di una crisi che era tornata in maniera preoccupante

Il Centro Abruzzo, divenuto un vero e proprio’ caso’, veniva riconosciuto da tutti gli indicatori come il “ ventre molle “ dell’economia abruzzese tanto da approdare approdare nel 2008, dopo una seduta straordinaria del Consiglio regionale, alla firma di una accordo di programma al Ministero dello sviluppo economico sulla “ crisi della Valle peligna”

In questa stagione buia c’è una data assai importante, quella del 28 novembre 1996, che segna uno spartiacque preciso nella politica di questo territorio. E’ un segnale nuovo destinato ad ad aprire una stagione di speranze e di attese.

Infatti quel giorno venne approvata dal Consiglio regionale la legge regionale 116/1996( pubblicata sul Bura il 20 dicembre) relativa all’Istituzione della Riserva Naturale “ Monte Genzana Alto Gizio”.

Il provvedimento legislativo fortemente voluto, soprattutto, dall’allora Presidente dell’Assemblea regionale abruzzese Gianni Melilla( primo firmatario e proponente del disegno di legge) e da Mimì d’Aurora infaticabile segretario della Camera del lavoro di Sulmona

Una battaglia incredibile che si inseriva nella strategia della politica ambientale per fare dell’Abruzzo, con i suoi tre Parchi nazionali,uno regionale e tante riserve naturali e aree protette uno “ caso europeo” fino ad essere definito “ regione verde d’Europa” con il 10% di territorio riservato ad aree protette.

Ma questo era l’approdo di un percorso straordinario iniziato una quindicina di anni prima ( 1978) quando Gianni Meilla Domenico( Mimì) D’Aurora e entrarono nella Casmera del lavoro di Sulmona Il primo come segretario ed il secondo in segreteria con lui e da li via via ricoprendo i vari incarichi provinaiclai e regionali

Entrambi,giovanissimi, avevano già maturato esperienze politiche all’interno del Pci con ruoli e funzioni diverse ma sicuramente con una visione nuova e moderna riservata al partito e al sindacato che si preparava guidare una stagione di cambiamento nelle politiche ambientali con particolare riferimento al Centro Abruzzo.

Sul piano politico la nuova legge approvata dall’Assemblea regionale rappresenta la seconda proposta riguardante il nostro territori su cui si concentra l’attenzione del Consiglio regionale abruzzese.La prima era stata avanzata da un altro Presidente sulmonese, Giuseppe Bolino, sulla costruzione della nuova ala dell’Ospedale di Sulmona ( anno 1984)

Ma al di là di tutte le considerazioni che possono accavallarsi sul significato della nuova stagione ambientalista che la Camera del Lavoro aveva deciso di imboccare sul finire degli anni novanta l’approvazione della legge regionale sulla riserva del Genzana rappresenta comunque un riferimento storico da non trascurare

Ma come nacque quella esperienza e soprattutto perché nacque dentro il sindacato? “ Sicuramente- risponde Mimì D’Aurora-fu un’esperienza straordinaria sul piano politico, culturale,umano e dal punto di vista della formazione. Si intrecciavano non solo le battaglie politico-sindacali sui grossi comprlessi industriali (Fiat,Ace),con le vicende legate al settore dell’edilizia ma anche la gista attenzione da tutto cio’ che proveniva dal mondo giovanile. Le novità provenivano appunto da una diversa e fors’anche nuova attenzione verso i problemi dei parchi e della tutela ambientale e per chi,come noi amava già la montagna, il suo fascino e la sua ricchezza fu quasi un invito e uno stimolo particolare.

Con Gianni Melilla e con tanti altri giovani amici promuovemmo decine e decine di incontri e lo sforzo maggiore lo dovemmo produrre nel far capire a tante persone che il modello di sviluppo che noi inseguivamo non era il “ modello Roccaraso”, né volevamo “sognare un impianto di risalita per ogni montagna. Tuttaltro. Noi volevamo puntare alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico ma anche delle nostre bellezze artistiche,storiche che erano, e restano, quel valore aggiunto di quell’immenso patrimonio dei nostri borghi”

Ma c’è di piu’ In questi giorni ,ancora fresco di stampa, è uscito il volume di Luigi Piccioni “ Sindacato, ambiente, sviluppo” (Ediesse,2019) che racconta la storia di questa esperienza, ricostruisce i i momenti fondamentali insieme ai protagonisti. Ma la pubblicazione offre anche l’occasione per stimolare nuove riflessioni attorno ai temi dello sviluppo e alle prosettive di questa parte di territorio dell’Abruzzo interno.

Gianni Melilla,ad esempio, racconta,insieme agli altri protagonisti di quella esperienza soprattutto nel periodo in cui era alla guida a vari livelli della Cigl Abruzzo( dal 1984 al 1992) le ragioni che hanno portato all’epoca il sindacato a caratterizzarsi sulla tematica della individuazione della tutela ambientale e delle aree protette ma anche al significato della scelta della Riserva “ Monte Genzano Alto Gizio

“ In quegli anni- racconta- noi pensevamo non solo ad un sistema di parchi ma anche di riserve e per questa ragione si era individuato il Genzana come una delle realtà piu’ importanti sul piano dell’Appennino abruzzese.Poi alla fine questo grande progetto scientifico che disegnava la piu’ grande riserva d’Abruzzo- è quasi un parco regionale ma non è un parco è una riserva- lo tradussi in legge e presentai questo progetto di legge alla Regione per la sua approvazione petrchè com’è noto è proprio mla Regione che ha la titolarità per l’attuazione delle nuove riserve”.-

Insomma sono passati gia’ 23 anni,il valore ed il significato di quelle dicisioni sono ancora attuali. Cosa è stato fatto e cosa è necessario fare ancora e presto?La campanella è suonata già per la politica di casa nostra e.. non solo (h. 11,00)

LA RISERVA NATURALE ( scheda)