Investimenti della Regione per 3,8 mld per il settore vitivinicolo

“Si tratta di 3,8 milioni di euro di contributo che corrispondono a 9,6 milioni di euro spesa ammessa della misura “Investimenti” che finanzieranno 70 cantine tra cui 17 cooperative e 53 aziende private abruzzesi” – dichiara il Vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente – Un successo tale che già ad inizio anno ho richiesto al Ministero fondi supplementari in modo da coprire l’intero fabbisogno”. Il bando 2019/2020, infatti, ha visto una notevole partecipazione. A fronte di un budget a disposizione di 3 milioni di euro sono arrivate domande per Euro 5,7 milioni.. “Nonostante la grave crisi del comparto vitivinicolo, dovuta all’emergenza coronavirus – ha aggiunto Imprudente – le aziende vogliono ancora investire e noi vogliamo ulteriormente supportarle, per questo contiamo a breve di reperire ulteriori fondi per soddisfare tutte le ditte in posizione utile in graduatoria”. L’elenco delle ditte finanziabili è consultabile sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura .