Introdacqua:sociale, l’8 marzo alla “Cantone Ospitalità”

Introdacqua, 8 marzo- Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Introdacqua, Carla Di Benedetto, ha fatto visita alla “Cantone Ospitalità” per portare un particolare saluto alle anziane ospiti e alle operatrici e porgere loro gli auguri per questa particolare ricorrenza. Il significato di questa occasione è anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto ai passi in avanti ancora necessari per dare un maggior peso al ruolo della donna nella società di oggi. In questo particolare periodo storico anche la vicinanza delle istituzioni assume un valore davvero importante.

Sara Leonarduzzi, responsabile della Residenza per anziani, ha accolto l’Assessore con un saluto speciale: “Grazie per la sua presenza in questa significativa giornata che rende speciale ogni momento dell’esistenza di queste meravigliose donne che tanto hanno dato alle proprie famiglie e alla società, in termini di lavoro, esperienza ed esempio di vita”.L’Assessore Di Benedetto, da parte sua, ha ringraziato la Leonarduzzi per l’accoglienza e le donne ospiti: “Semplicemente grazie per la vostra presenza, per l’impegno, la costanza e la determinazione con cui ogni giorno conducete la vostra missione, anche in un periodo difficile di emergenza sanitaria”.

Tutte le ospiti e le operatrici hanno ringraziato personalmente l’Assessore, ricordando l’essenza stessa dell’essere donna ogni giorno, perché queste ogni giorno donano la loro presenza e il loro impegno per una società sempre più accogliente e attenta.