Introdacqua: Consiglio comunale,partecipazione e trasarenza. I Consiglieri di minoranza scrivono al Prefetto

Introdacqua, 6 gennaio-In seguito ao fatti accvaduti in occasione del Consiglio comunale di Introdacqua del del 31 dicembre scorso, i componenti del Gruppo di minoranza della Lega Introdacqua , Salvatore Esposito e Livio Susi, intervengono sulla questione riguardante la documentazione fornita tardivamente. Affermano i consiglieri: “Non possiamo restare in silenzio di fronte a situazioni di questa gravità. Soprattutto in riferimento al Consiglio comunale del 31 dicembre scorso, la cui discussione verteva su due punti all’ordine del giorno: L’approvazione del piano economico finanziario 2020 e, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche delle società Saca e Cogesa. Punti di rilevante importanza, particolarmente il primo, dove bisogna esaminare specifici elementi e molteplici aspetti quali, tariffe e costi che riguardano la tassazione dei cittadini. Di conseguenza, è fondamentale per i consiglieri avere a disposizione con largo anticipo “tutta la documentazione” riguardante gli argomenti da trattare, questo per fornire contributi migliorativi alle decisioni da prendere, esclusivamente negli interessi dell’intera collettività”. Lo denunciano in un lungo comunicato i consiglieri comunali di minoranza al Comune di Introdacqua

“ Dell’accaduto è stato notiziato il Prefetto di L’Aquila- si legge ancora nella nota- per i vari aspetti inerenti alla condotta posta in essere dal sindaco che, di fatto, non permette di svolgere il ruolo di garanzia attribuito alla minoranza”accusano Esposito e Susi. “I consiglieri ricordano al sindaco già assessore e consigliere di maggioranza nella passata amministrazione, che il risultato di politiche gestionali “palesemente disastrose”, sono tuttora sotto gli occhi di tutti i cittadini. Ricordiamo al sindaco che, l’amministrazione, con tale condotta, non solo non rispetta il ruolo di garanzia dell’opposizione, ma adotta atteggiamenti errati come nel solco già tracciato dalle precedenti, con gli esiti gestionali disastrosi che tutti conosciao. Cambiare tutto per non cambiare niente, ad Introdacqua, oltre ai “sorrisi dei giovani amministratori”, nulla è cambiato” concludono i due esponenti della Lega.

( ph da OndaTv)