Intesa tra Comune e Rfi per riqualificazione aree esterne della Stazione

Sulmona, 4 ottobre- il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini e il Direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana Sara Venturoni hanno firmato un protocollo d’intesa volto alla riqualificazione delle aree esterne della stazione ferroviaria della città. Si tratta di un passaggio di grande significato perché l’obiettivo principale dell’intervento è il potenziamento delle connessioni tra lastazione e il sistema di mobilità urbana nonchè il riassetto delle aree esterne per una nuova qualità e vivibilità dello spazio pubblico. È stata individuata e condivisa con il Comune una strategia di pianificazione e progettazione degli interventi per migliorarne l’accessibilità e l’integrazione con il tessuto urbano, valorizzando l’intervento di riqualificazione e restyling della stazione, realizzato di recente.

A dicembre scorso,infatti, è stata inaugurata la nuova stazione di Sulmona, dopo che una serie di interventi infrastrutturali l’hanno resa maggiormente funzionale e fruibile, con l’abbattimento, tra l’altro, delle barriere architettoniche e il netto miglioramento dell’aspetto esteriore.

Con il patto siglato oggi, il piazzale antistante la stazione cambierà completamente volto, diventando un vero e proprio hub intermodale, dotato di nuove aree di sosta gratuita, di stalli dedicati a persone con ridotta mobilità, aree taxi e soprattutto aree di sosta per pullman urbani ed extraurbani. E’ prevista anche la riqualificazione delle aree verdi e degli arredi pubblici.

Ricerche di mercato hanno evidenziato come, in molti casi, il treno non venga preferito a causa della scarsa accessibilità delle stazioni. Questa serie di interventi, unita al miglioramento della qualità del servizio dei trasporti su gomma da e verso la città, darà sicuramente un nuovo input al trasporto su ferro e renderà gli spazi adiacenti alla stazione sicuramente più appetibili per quegli imprenditori che volessero sfruttare la vocazione turistica della cittadina peligna. In un simile contesto, anche la Transiberiana d’Italia, che ha riscoperto e valorizzato la tratta Sulmona-Carpinone, sarà in grado di dare e trarre nuova linfa.

A questo punto diventa fondamentale il lavoro di squadra, una sinergia, ciascuno per i propri ambiti di interesse, tra il Comune di Sulmona, RFI e la regione Abruzzo, al fine di raggiungere, in tempi ragionevoli, l’ambizioso traguardo di riportare a nuova vita la stazione di Sulmona, che risulta essere baricentrica in una direttrice (Pescara-Roma) di grande valenza strategica. L’avvio dei lavori è previsto entro l’inizio del 2020. Sulla base dell’intesa sottoscritta oggi il

Comune di Sulmona garantirà la regia degli interventi con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere i tempi approvativi e autorizzativi, promuovendo e coordinandogli incontri con la Regione e gli altri Enti coinvolti e supportando RFI nell’individuazione di nuoveattività e servizi da ospitare nella stazione.

“Il potenziamento dell’accessibilità, dell’integrazione modale e dell’attrattività delle stazioni è parte fondamentale della strategia di RFI, declinata nel Piano Industriale del Gruppo FS Italiane 2019-2023– ha dichiarato Sara Venturoni, Direttore Stazioni di RFI. Il nuovo concept di stazione punta a svilupparne appieno il potenziale di nodo trasportistico e di polo di servizi, in osmosi con i territori serviti dalla rete ferroviaria, contribuendo al loro sviluppo sostenibile. Per conseguire efficacemente tale prospettiva é necessario mettere a sistema le iniziative di competenza di RFI con le politiche di intervento degli Enti locali, attraverso nuove forme di interlocuzione e di progettazione integrata. Fattore chiave di successo é, infatti, la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, per una piena valorizzazione sia delle competenze sia delle risorse economiche”. Secondo il sindaco Casini ” la riqualificazione e la valorizzazione dell’area vera rifunzionalizzazione verso un hub intermodale, conferiranno centralità alla nostra stazione, secondo la sua storica tradizione, creando le premesse per migliorare il servizio di trasporto pubblico, sia urbano che locale. Esprimo soddisfazione per un lavoro in sinergia e per la fattiva collaborazione con i vertici di Rfi che hanno accolto da subito la mia proposta. Ora attendiamo la velocizzazione delle tratte Pescara-Sulmona – Roma e il potenziamento delle infrastrutture che avvicineranno la nostra città alla costa e al Lazio per rilancio delle nostre aree interne “.

