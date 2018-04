Intanto la Snam difende il progetto. Ecco perché

Sulmona, 20 aprile- Intanto nelle ultime ore la Snam ha diffuso la scheda per le opere in progetto l’Abruzzo, in particolare riferita all’impianti di compressione previsto a Sulmona e al tratto di metanodotto Sulmona-Foligno.

Secondo Snam tre sono gli elementi di cui tenere conto:

1) a Sulmona arrivano già due gasdotti della stessa dimensione di quello in progetto, realizzati negli anni scorsi da Snam, alla cui conclusione è stato effettuato unrecupero ambientale che interessa il Parco Nazionale della Maiella considerato modello di eccellenza in Italia come evidente si tratta di opere che – per quanto ubicati in zona a rischio sismico – non hanno maisubito danni o procurato interruzioni nella fornitura di gas in conseguenza dei terremoti, ivi compresi quelli che hanno colpito l’Abruzzo nel 2009 e nel 2016;

2) il tratto Sulmona-Foligno non è altro che la prosecuzione verso nord di uno dei due gasdotti esistenti (l’altro, il Transmed, prosegue verso ovest); la costruzione del metanodotto interessa una fascia di terreno della larghezza di soli 28 metri in aree agricole che verranno ripristinate e restituite alla coltivazione e sulle quali potrà riprendere l’attività di coltivazione,anche ad alto fusto, senza vincolo alcuno;

3) in nessuno degli 11 impianti di compressione esistenti in Italia – analoghi a quello in progetto a Sulmona e perfettamente inseriti nel contesto territoriale si è mai verificato un problema di emissioni in atmosfera nonostante i rigorosi controlli periodici e dunque non è mai emerso nessun rischio per la salute degli abitanti come ha testimoniato il sindaco di Poggio Renatico (Ferrara) in una intervista